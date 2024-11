Marcel Ciolacu, exasperat de întrebările despre o posibilă coaliție PSD-AUR: „Am avut un vot, am dat în scris”

„Păi am văzut că s-a făcut la Slatina majoritate PNL-AUR, am văzut că s-a făcut la Iaşi. E campanie, oameni buni! (...) La televiziune am făcut un vot în direct al Consiliului Politic Naţional în care am spus foarte clar că nu va exista nicio relaţie politică între PSD şi AUR. Ce vreţi mai mult? Să îmi tai un picior, ca să vă demonstrez? Am avut un vot, am dat în scris”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Acesta a menţionat că ideea unei astfel de alianţe PSD-AUR este vehiculată de cei din PNL, dar că social democraţii au luat deja decizia şi au făcut-o publică de la bun început.

„Ce pot decât atât şi ce au făcut colegii mei ca să nu mi se mai pună această întrebare pe care o vehiculează cei din PNL ca să creeze nu ştiu ce... că se întâmplă o nenorocire?! Nu se întâmplă! PSD nu va face alianţă cu AUR niciodată”, a mai subliniat Marcel Ciolacu.

