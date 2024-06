Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a câştigat detaşat al treilea mandat, susțin social-democrații

"Din numărătoarea paralelă nu există secţie de vot în municipiul Buzău în care să nu fi câştigat minim 60 %, de asemenea s-a câştigat Consiliul Local, minim 50%. Rezultatele sunt încurajatoare, buzoienii apreciază ceea ce s-a întâmplat în acest oraş şi sunt mulţumit că am înregistrat acest rezultat pentru că ne permitem să continuăm. Sunt o mulţime de proiecte în desfăşurare şi le vom duce la capăt", a declarat candidatul PSD pentru funcţia de primar al municipiului Buzău, Constantin Toma, potrivit Agerpres.

Totodată, social-democraţii buzoieni se aşteaptă ca PSD să înregistreze în judeţ unul dintre cele mai bune rezultate din ţară la alegerile locale.

Liderul filialei judeţene PSD, senatorul Lucian Romaşcanu, a declarat că social-democraţii vor obţine un scor de 50-60% şi la Consiliul Judeţean, iar la aceste alegeri locale rezultatele PSD Buzău sunt mai bune decât cele obţinute în perioada când organizaţia judeţeană era condusă de actualul lider al partidului, premierul Marcel Ciolacu.

"Din ce a venit din secţii pe telefoane de la colegii noştri, suntem într-o situaţie foarte bună, avem multe localităţi unde câştigul PSD este covârşitor, cu 90%, 80%, 70%. Avem şi primării câştigate la limită, Primăria Săhăteni unde am câştigat-o la 13 voturi, mai avem o primărie câştigată la un vot, avem şi primării pe care le-am pierdut, Valea Salciei, Năeni, Cislău, Zărneşti. Noi sperăm să nu pierdem mai mult de şase, şapte localităţi, ceea ce face să avem cele mai bune rezultate, cred, din ţară şi sigur cred că cel mai bun rezultat pe care l-a avut PSD la Buzău în judeţ şi în municipiu. Îl depăşim pe domnul preşedinte (Ciolacu n.r.) şi cred că se va bucura de asta, este munca dumnealui pe care noi am preluat-o şi îi mulţumim, este munca unor colegi absolut dedicaţi. Există locuri în care am avut pe Consiliul Judeţean 80%, locuri în care am avut 60 %, 53%, îmi doresc să închidem cu peste 60% la Consiliu", a afirmat Lucian Romaşcanu, candidatul PSD pentru preşedinţia Consiliului Judeţean.

Pe de altă parte, el a menţionat că în judeţul Buzău sunt localităţi în care AUR a obţinut mai multe voturi pentru Consiliul Judeţean decât PNL.

"Ce este ciudat şi rău pentru orientare şi s-au făcut greşeli, o să şi recunoască cei care le-au făcut, dar mesajul AUR luat şi de un partid mainstream, democratic a făcut ca în multe localităţi votul politic la Consiliul Judeţean să fie în favoarea AUR mai mult decât în favoarea PNL. Sunt localităţi unde AUR este peste PNL...", a mai afirmat senatorul Lucian Romaşcanu.

