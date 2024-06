Primarul Constanței, după acuzaţiile că sunt doar câte trei urne de vot în secţiile de votare: ”Este o informație falsă”

El consideră total iresponsabilă lansarea unei teme false cu puţin timp înaintea votului pentru alegerile locale şi europarlamentare.

”Dragi constănţeni. În fiecare dintre cele 211 secţii de votare din municipiul Constanţa sunt amplasate câte cinci urne de vot, una pentru fiecare tip de buletin de vot! Mă simt nevoit să vă transmit acest mesaj pentru a înlătura orice dubiu cu privire la corectitudinea şi siguranţa procesului de votare în Constanţa. Consider total iresponsabilă lansarea unei teme false cu doar câteva ore înainte de ziua votului, de către adversari politici, care riscă să pună sub semnul întrebării organizarea procesului de vot. Am mare încredere în capacitatea constănţenilor de a dejuca acest atac sub steag fals şi au ocazia să o facă pur şi simplu printr-o prezenţă mare la vot”, a scris Chiţac pe Facebook, postând şi imagini dintr-o secţie de votare.

El le transmite locuitorilor Constănţei că vor vota pe 9 iunie ”într-un proces democratic sigur, imparţial, eficient”.

Acuzaţii privind amplasarea a doar trei urne în secţiile de vot din Constanţa, deşi la alegerile din 9 iunie vor exista cinci buletine de vot - pentru PE, pentru Consiliul Judeţean, pentru preşedintele Consiliului Judeţean, pentru primar şi pentru Consiliul Local - au fost lansate inclusiv de Stelian Ion, contracandidat al lui Chiţac la Primăria Constanţei, din partea Alianţei Dreapta Unită.

