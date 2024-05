Alegeri locale în Oradea, 2024. Cine sunt cei șapte candidați la funcția de primar. Nu este niciun independent

Harta interactivă a tuturor candidaților la alegerile locale din iunie 2024, un instrument online util pentru alegătorii care vor să consulte listele complete ale ofertelor electorale, poate fi consultată aici.

Candidații la funcția de primar în Oradea:

- Ibolya-Rozalia Biro (UDMR)

- Adrian-Marius Madar (PSD)

- Cristian-Daniel Palaghianu (USR)

- Costel Moza (AUR)

- Alin Birta (PNL)

- Bogdan-Cristian Boroș (Partidul Patrioții Poporului Român)

- Csaba-Istvan Csomortanyi (Alianța Maghiară din Transilvania)

Candidatul PNL pentru un nou mandat la funcţia de primar al municipiului Oradea, Florin Birta, a declarat, în conferinţă de presă, că, o dată la patru ani, un primar îşi dă examenul în faţa cetăţenilor şi că motivaţia principală pentru care aceştia acordă încredere unui primar pentru un nou mandat sunt faptele, modul în care cel ales şi-a dus la îndeplinire promisiunile.

"Noi am încercat să facem ceea ce am promis. Oamenii sunt sătui de politică, sătui de promisiuni. Nu mai vor promisiuni, vor fapte. Vor să vadă că se fac anumite lucruri în comunitate. Cu toate că am avut un mandat dificil, l-am început cu pandemie, a venit apoi războiul din Ucraina, care ne-a afectat din punct de vedere al preţurilor, al materialelor de construcţii, străzi blocate prin oraş, am reuşit la finalul anului 2023 şi în cursul anului 2024, să închidem ceea ce ne-am propus. Adică am reuşit să facem ceea ce am promis, La fel, tot ce am pus acum în programul de guvernare ştim sigur că le vom implementa, nu ne permitem să facem promisiuni neacoperite. Noi am încercat să facem administraţie, nu politică. Şi spun asta la fiecare întâlnire din cartiere: o dată la patru ani, un primar îşi dă examenul în faţa cetăţenilor. Dacă şi-a făcut treaba, va lua notă de trecere şi va merge mai departe, dacă nu, va rămâne repetent", a declarat Florin Birta, potrivit Agerpres.

"Am dori să avem un oraş care să asigure un viitor pentru cetăţenii lui, viitor ce poate fi clădit doar dacă ne bazăm pe conştientizarea celei mai mari valori de care dispune comunitatea orădeană, care este omul. Un oraş are viitor dacă omul îşi găseşte locul în oraşul respectiv, dacă poate să-şi întărească rădăcinile aici şi visurile lui pot să fie puse în practică. Un oraş are viitor atunci când fiecare cetăţean este mândru de apartenenţa la acesta", a declarat și Biró Rozália, candidat al UDMR la funcţia de primar al municipiului Oradea.

Având o experienţă de 12 ani ca viceprimar la Oradea şi alţi 12 ani ca parlamentar, Biro Rozalia a prezentat principalele obiective ale programului său: un oraş centrat pe oameni şi familie, care să asigure un trai mai bun pentru orădeni, parteneriate reale între actorii principali ai oraşului şi cetăţeni, o administraţie locală deschisă la dialog, comunicare şi transparenţă, tineri sănătoşi prin programe sportive adecvate, copii talentaţi promovaţi, dar şi programe sociale pentru vârstnici.

Candidatul USR la funcţia de primar al municipiului Oradea, Daniel Palaghianu, a declarat, în conferinţă de presă, că USR Oradea consideră cultura o investiţie în viitorul oraşului şi că prin Pactul pentru Cultură se doreşte crearea unui oraş cu suflet artistic.

"Vrem să creăm un oraş mai vesel, mai atractiv şi mai prosper, un oraş care să se mândrească cu bogăţia sa culturală şi să ofere artiştilor locali o platformă pentru a-şi exprima talentul şi a-şi construi cariere. USR Oradea consideră cultura o necesitate a vieţii comunităţii. Este o parte esenţială a identităţii noastre, a vieţii sociale şi a dezvoltării oraşului. O cultură bogată şi diversă atrage talente, investitori şi turişti, contribuind la creşterea economică şi la bunăstarea comunităţii", a afirmat Palaghianu, alături de candidatul la europarlamentare Mihai Şvab şi artistul plastic Thomas Becket.

"Eu, personal, am credinţa că pot să fiu un primar mai bun decât Florin Birta. Vrem să oferim o alternativă atât politică, cât şi umană, la un PNL care stă la 70% de peste 12 ani, ceea ce nu este un lucru în regulă, din punctul nostru de vedere", a declarat finanţistul Adrian Madar, liderul PSD Oradea şi purtător de cuvânt al PSD Bihor, candidatul PSD la Primăria Oradea.

El a activat în ultimii patru ani în funcţia de consilier local la Oradea, în Consiliul Municipal având numai trei aleşi, faţă de 20 consilieri ai PNL.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: