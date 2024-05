Alegeri locale în Cluj-Napoca, 2024. Cine sunt cei șapte candidați la funcția de primar. Printre ei, și un europarlamentar

Harta interactivă a tuturor candidaților la alegerile locale din iunie 2024, un instrument online util pentru alegătorii care vor să consulte listele complete ale ofertelor electorale, poate fi consultată aici.

Candidații la funcția de primar în Cluj-Napoca :

- Aurelia Cristea (PSD)

- Valentin Cozma (AUR)

- Emese Olah (UDMR)

- Emil Boc (PNL)

- Valeriu Naș (Partidul S.O.S. România)

- Mihai Iacob (PUSL)

- Viorel Băltărețu (Alianța Dreapta Unită)

- Ramona Strugariu (REPER)

- Sabin-Ioan Sărmaș (independent)

- Virgil-Sorin Vamoș (independent)

"Am intrat în politică tocmai ca să putem să construim pentru România, pentru Cluj-Napoca şi pentru Cluj acea viziune europeană despre care am învăţat ani şi ani la rând. Am nouă ani de experienţă în instituţii europene şi am lucrat politici publice europene cu oameni în negocieri foarte grele şi cred că nimic nu-i imposibil dacă există această voinţă politică, să schimbi lucrurile, de la lucrurile care par foarte mici şi care sunt nevoi directe ale oamenilor şi care sunt uitate, până la marile proiecte de infrastructură şi tot ce înseamnă investiţii grandioase, dar care e foarte bine să nu rămână doar pe hârtie, despre care trebuie să discutăm realist şi lucid şi care sunt priorităţile. (...) Am vrut şi vreau să aduc în continuare această experienţă la Cluj", a declarat candidatul REPER, europarlamentarul Ramona Strugariu, potrivit Agerpres.

Printre altele, aceasta a spus că îşi doreşte o administraţie deschisă şi transparentă.

"Vreau să fim ascultaţi şi vreau să ascultăm, să fim permanent conectaţi la oameni", a precizat ea.

Strugariu a adăugat că intenţionează să înfiinţeze, în primele şase luni de mandat, un "consiliu consultativ permanent cu societatea civilă, cu experţi clujeni, cu mediul academic, dar şi cu experţi europeni".

La rândul său, candidatul AUR la funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca, Călin Cozma, a spus că filiala sa doreşte să-l înlăture la la conducere pe primarul în funcţie, Emil Boc.

"La Cluj-Napoca nu există niciun fel de blat, la Cluj-Napoca eu personal şi toată filiala AUR de la Cluj-Napoca îşi doreşte ca Emil Boc să nu mai fie la primărie după data de 9 iunie. Avem o listă 29 de consilieri locali foarte bine pregătiţi, din toate domeniile", a spus Călin Cozma.

„Am venit la Cluj cu o întrebare pentru domnul Emil Boc: unde sunt metroul şi centura metropolitană? Deşi USR a asigurat finanţarea, aceste proiecte vitale pentru clujeni nu au mai fost realizate. Ambele proiecte sunt în pericol să nu mai fie realizate şi finanţarea riscă să fie pierdută. Ne-am săturat cu toţii în România de aceşti edili învechiţi care reuşesc să facă maximum câteva străduţe şi ceva PR, dar când e vorba de mari proiecte rămân la stadiul de vorbe”, a declarat președintele USR Cătălin Drulă, potrivit unui comunicat de presă al USR.

