Alegerile din SUA, desfășurate într-o atmosferă tensionată. Au fost semnalate amenințări cu bombă la unele secții de votare

Autoritățile au luat măsuri de securitate fără precedent. Dincolo de panică, republicanii au motive de bucurie, în timp ce democrații au primit rezultatele cu dezamăgire.

Pe măsură ce voturile erau numărate și victoria lui Trump devenea certitudine, s-a așternut liniștea în tabăra democrată.

Brian Abel, corespondent CNN: „Susținătorii vicepreședintei Kamala Harris au părăsit acum sediul central al campaniei electorale, după ce au aflat că nu le va vorbi”.

Democrații au pierdut Senatul, unde republicanii au obținut cele mai multe mandate. În pericol sunt și alegerile pentru Camera Reprezentanților.

Samuel Gebru, susținător al lui Harris din Massachusetts: „Încă îmi păstrez credința. Încă am speranță. Statele-cheie sunt încă prea strânse pentru a fi anunțate. Așa că este decizia corectă din partea campaniei lui Harris. E inteligent să nu cedeze și să nu declare victoria”.

Alegătorii de culoare, latino-americanii și musulmanii au votat cu Trump

Harini Krishnan, director național, South Asians for Harris-Walz: „Nu cred că voi dormi în noaptea asta. Oricum nu dorm. Dar nu, nu voi dormi. Voi reactualiza rezultatele”.

Din primele informații, alegătorii de culoare, latino-americanii și musulmanii au votat în număr mai mare cu Donald Trump decât la alegerile din 2020. De altfel, mulți americani de obicei indeciși au ieșit acum la vot.

Jim MacEachern, vicepreședinte al Consiliului municipal Derry: „Ne așteptam la o prezență mare la vot. Ne așteptam la câteva numere record. Este puțin mai bine decât în unele alegeri prezidențiale anterioare și era de așteptat. S-au pregătit pentru asta”.

Ceilalți au avut de așteptat ore bune ca să poată să-și exprime o opțiune. În unele locuri s-au format cozi kilometrice în jurul secțiilor.

Trump: Fraudă electorală masivă în Pennsylvania

Au fost alegeri chiar și la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale. Patru astronauți ai NASA și-au exprimat opțiunile anticipat la 400 de kilometri distanță de Pământ.

Butch Wilmore, astronaut NASA: „Să fiți sigur că am votat. De fapt, am votat devreme, acum câteva săptămâni. Am primit buletinul de vot și mă voi asigura va fi pus și al meu la numărătoare”.

Înapoi pe Pământ, s-au înregistrat mai multe amenințări cu bombă la unele secții de votare din statele disputate.

Guvernatorul Josh Shapiro, democrat / Pennsylvania: „Forțele de ordine de stat și locale, împreună cu FBI, investighează aceste amenințări. Și până acum, nu există nicio amenințare credibilă pentru public”.

Christopher De Barrena-Sarobe, procurorul districtului Chester County: „Amenințarea pare să fie una dubioasă. Și funcționăm exact așa cum am planificat”.

La un moment dat, Donald Trump a scris pe o rețea socială că are informații despre o fraudă electorală masivă în Pennsylvania, dar autoritățile locale l-au contrazis.

Seth Bluestein, comisar electoral din Philadelphia: „Nu există niciun adevăr în afirmația că există fraude masive în Philadelphia”.

Omar Sabir, comisar electoral din Philadelphia: „Alegerile din Philadelphia sunt sigure, simple și securizate și au fost întotdeauna așa. Nu există nicio fraudă”.

Peste tot în Statele Unite au fost organizate așa-numite petreceri electorale, unde oamenii au urmărit cu sufletul la gură numărarea voturilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: