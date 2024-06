(P) WIN Gallery, locul în care arta își întâlnește interlocutorii, aflată deja la a șasea expoziție - „Cultul Detaliului”

WIN Gallery, situată într-o clădire iconică din București, invită, așadar, pe iubitorii de artă, să descopere „Cultul Detaliului”, noua expoziție personală a lui Horia M. Roșca, un remarcabil artist de origine română stabilit in Germania de peste trei decenii.

Vernisajul expoziției „Cultul detaliului” a avut loc pe 18 iunie, în cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului „Art & Business: WIN-WIN", susținut de șapte camere de comerț bilaterale și PRIA Events. Lucrările pot fi admirate si achiziționate până pe 6 septembrie 2024.

Pe data de 18 iunie, 2024, WIN Gallery a organizat cea de-a doua ediție a evenimentului „Art & Business: WIN-WIN", susținut de șapte camere de comerț bilaterale - ASEMER (Asociación de Empresas Españolas en Rumanía), BEROCC (Belgian, Luxemburg Romanian, Moldovan Chamber of Commerce), BCCBR (Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria Romania), CBEX (Canadian Business Exchange Association), NRCC (Netherlands Romanian Chamber of Commerce), CCIPR (Camera di Commercio Italiana per la Romania), HRCC (Hellenic Romanian Bilateral Chamber of Commerce) - și PRIA Events. Obiectivul comun al partenerilor menționați constă în promovarea relațiilor interculturale care aduc un plus de valoare la nivel personal și social.

În acest context, echipa WIN Gallery și curatorul expoziției, doamna Marinela Măntescu-Isac au propus oaspeților expoziția retrospectivă a artistului Horia M. Roșca. În lucrările sale, realizate de-a lungul a peste trei decade, Horia Roșca explorează detaliul ca instrument fundamental pentru a înțelege individul și circumstanțele sale dar și pentru a crea armonii între comunități și culturi. Născut în România și rezident în Germania, Roșca a experimentat direct această tranziție de la un set de norme la altul.

Selecția de lucrări permite privitorului să se familiarizeze cu repertoriul amplu al temelor și modalităților de expresie plastică al lui Roșca, aducând totodată în prim plan sursele de inspirație și predecesorii care îi influențează stilul și preocupările. Ansamblul de -isme care își găsesc ecouri în lucrările lui (cubism, expresionism, suprarealism, constructivism, fauvism) servesc drept lentile alternative potrivite pentru a analiza componente stratificate ale realității, fanteziei și conștiinței.

În perioada următoare, WIN Gallery va continua seria de prezentări și întâlniri interdisciplinare, reunind oameni cu intelect nobil și aspirații profesionale înalte pentru a stimula crearea, conservarea și achiziția de artă ce trece testul timpului și rămâne relevantă dincolo de locul de origine.

Galeria este deschisă publicului, de luni până vineri, între orele 10:00 – 19:00, pe baza unei rezervări prealabile, ce poate fi făcută contactându-ne pe adresa de email [email protected].

Despre WIN Gallery:

WIN Gallery este o galerie de artă situată în București, dedicată promovării culturii și creării unei platforme de întâlnire și dialog multi-disciplinar. Prin organizarea de expoziții, evenimente și activități educative, WIN Gallery își propune să aducă arta mai aproape de publicul larg și să contribuie la dezvoltarea unei societăți mai creative, mai armonioase și mai bine pregătită pentru provocările prezentului.

Anul trecut a fost martorul expozițiilor de grup: Peste 30 de artiști contemporani români și-au prezentat lucrările în cadrul galeriei: picturi, sculpturi, tapiserie, tehnici mixte. Printre vernisajele organizate se numără: Fantezie, Melodie în nuanțele toamnei, Valori și virtuți, Atinși de mare, Lumi conexe.

Anul acesta s-a dorit a se evidenția expozițiile personale ale artiștilor: Gabriel Caloian și Horia Roșca.

WIN Gallery are în plan și alte expoziții tematice dedicate celor care îmbrățișează frumosul la nivel de artă.

Pentru mai multe informații despre WIN Gallery, expozițiile viitoare și evenimentele culturale organizate, vă invităm să contactați adresa de e-mail: [email protected].

