(P) În mai puțin de 24 de ore începe eMAG Friday: ziua cu cele mai multe reduceri din an

Mâine are loc cel mai așteptat eveniment de shopping din an – ziua cu cele mai multe reduceri, eMAG Black Friday.

Cea de-a 13-a ediție aduce și cea mai bogată ofertă de produse din istoria evenimentului, care cuprinde 3 milioane de oferte potrivite pentru nevoile tuturor. Astfel, clienții pot găsi pe eMAG atât produse pentru întreaga familie – de la articole pentru casă, produse de curățenie, articole pentru copii sau articole de băcănie, televizoare, electrocasnice, haine, telefoane mobile și frigidere, până la produse în ediție limitată, cu prețuri extrem de atractive, precum case, mașini, vacanțe, bijuterii sau experiențe memorabile.

Cel mai bun preț din an pentru 7 din 10 produse

Intenția de cumpărare este la cote maxime față de edițiile anterioare, conform unui studiu Kantar România, ajungând la 57%. Majoritatea utilizatorilor au adăugat deja din timpul anului în lista de „Favorite” tot ce și-au dorit, astfel că astăzi au o șansă în plus să pună mâna primii pe produsele din ofertă, mai ales în condițiile în care șapte din zece produse din cele 3 milioane de oferte vor fi la cel mai bun preț din an. De Black Friday clienții eMAG comandă chiar și peste 40 de articole pe secundă. Prin urmare instalarea aplicației, salvarea cardului în cont și a easybox-ului favorit se numără printre acțiunile care pot ajuta la economisirea câtorva secunde prețioase care îi pot aduce pe clienți mai aproape de achiziția produselor dorite. În plus, doar mâine achiziția unui abonament Genius, în valoare de 99 de lei, care asigură transport gratuit în patru aplicații de comerț online va aduce și patru vouchere în valoare de 25 de lei în fiecare dintre aplicațiile ecommerce eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful. Astfel, abonamentul pentru un an este gratuit atât pentru cei care îl fac pentru prima dată cât și pentru cei care doresc să îl reînnoiască.

Ce este la ofertă pe eMAG

Milioane de produse cosmetice și de îngrijire personală, 300.000 de electrocasnice mici, 80.000 de televizoare, 250.000 de smartphone-uri și gadgeturi, 80.000 de laptopuri și echipamente IT, 80.000 de frigidere și mașini de spălat, 500.000 de produse fashion și 500.000 de produse pentru casă și grădină se numără printre produsele care intră în campania de Black Friday. Astfel, românii pot profita de acest moment pentru a se aproviziona cu tot ce an nevoie.

Din ofertă nu lipsesc nici produsele speciale, care vor fi disponibile pe eMAG doar mâine, de Black Friday, precum: peste 5.000 de vouchere de avion cu reducere de până la 50%, reduceri de până la 50% reducere la pachete de înfrumusețare (botox, remodelare corporală, epilare definitivă), până la 60% reducere la 39.000 nopți de cazare în România. În ofertă este inclus și aurul, o opțiune bună chiar și pentru cei care vor să își țină economiile în siguranță – 10 kilograme vor avea un preț atractiv. Ceasuri și bijuterii de lux, dar și 130 modele auto-moto, 27 modele de motociclete, dar și scutere, ATV, Jetski sau barcă cu motor fac parte și ele din spectacolul de Black Friday. Și pregătirile pentru masa de Sărbători pot începe, întrucât în ofertă vor fi incluse și 100 de tone de carne de porc și mezeluri.

Cumpărături fără presiune pe bugetul familiei

Fie că își doresc să facă provizii pentru produsele de folosință îndelungată cu o valoare mai mare, fie că au în plan să achiziționeze produse de folosință zilnică, peste 2 milioane de clienți, dublu față de anul trecut, au opțiunea de a achita comanda din contul de eMAG/My Wallet. Aceasta este soluția oferită de eMAG pentru plata în rate, fără dobândă și fără comision, care poate fi accesată din contul eMAG.

Livrarea comenzilor de Black Friday până pe 24 noiembrie

Datorită rețelei infrastructurii easybox dezvoltate de Sameday, care a depășit 3.900 de unități, dar și a firmelor de curierat partenere, eMAG va livra toate comenzile până pe 24 noiembrie.

