(P) Cele mai frumoase experiențe de vacanță în România

Turismul din România a evoluat în aceeași direcție cu cel din Occident, oferind nenumărate opțiuni pentru o vacanță în care experiențele sunt pe primul loc.

În perioada post-pandemie, turismul s-a transformat pentru a reflecta noile dorințe ale celor care sunt în căutarea vacanței perfecte. Acum, calitatea timpului petrecut și socializarea au devenit priorități majore. Această tendință subliniază importanța experiențelor autentice și a momentelor memorabile care ne îmbogățesc viața.

Am răsfoit de curând Ghidul de turism realizat de METRO România, care prezintă într-un mod inedit, cu informații utile, tot ce are România mai bun de oferit turiștilor români și străini. Dincolo de ei, inițiativa METRO îi are în vedere și pe antreprenorii din industria ospitalității care au transformat România turistică într-o destinație căutată, dorită, datorită soluțiilor diverse de cazare și impresionantei gastronomii. Ghidul aflat la a patra ediție este, din această perspectivă, un sprijin pentru industria HoReCa, greu încercată în pandemie. Pe o parte dintre antreprenorii care schimbă fața turismului local îi veți găsi și pe platforma Vis de Antreprenor, gândită de METRO tot pentru susținerea și promovarea antreprenorilor români.

Studii recente arată că GenZ caută anul acesta aventuri și experiențe și își dorește să exploreze destinații noi care propun soluții inedite de petrecere a timpului liber. Milenialii caută confort și comoditate, așa că aleg mai degrabă destinații care asigură relaxare și odihnă, iar odată bateriile încărcate, sunt gata să exploreze. Pentru părinții mileniali, accentul este pus pedestinații de tipul family-friendly, asigurându-se că fiecare membru al familiei se bucură de vacanță. Generația X preferă vacanța slow motion, destinații care pun wellness-ul pe primul plan și care propun experiențe gastronomice memorabile.

De le vest la est, de la nord la sud, România are o ofertă generoasă, care răspunde exigențelor tuturor generațiilor. Haideți să răsfoim împreună Ghidul de turism METRO, să ne inspirăm și să punem pe listă ingredientele unei vacanțe reușite!

Ghidul este structurat intuitiv, pe regiuni geografice. Să luăm exemplu Transilvania. O destinație ideală în timpul verii, pentru amatorii de festivaluri, dar și pentru iubitorii de natură. Lacul Tarnița, cascada Vălul Miresei, Laguna albastră din comuna Aghireșu, la 30 de km de Cluj-Napoca, sunt de neratat. Zona Alba-Iulia abundă de soluții de entertainment pentru adulți și copii, cu parcurile de aventură Dynamis și Arsenal de la Orăștie, unde ziua e prea scurtă pentru a bifa toate opțiunile. Gastronomia Transilvaniei este un motiv în sine pentru a-ți petrece vacanța în zonă, chiar dacă nu ești gurmand. Supa de chimen, balmoșul, varza a la Cluj și gomboții sunt doar câteva dintre deliciile pe care le poți savura în restaurantele locale, multe dintre ele listate în ghid, alături de numeroase opțiuni de cazare.

Banatul este o destinație apreciată de turiștii în căutare de relaxare și explorare. Alege să petreci câteva zile la Băile Herculane, unde istoria se întâlnește cu wellnessul într-un cadru natural spectaculos sau explorează cea mai veche cale ferată din România care te va purta într-o călătorie fascinantă între Oravița și Anina, prin peisaje ca-n povești. Nu uita să incluzi pe listă, și Tunelul Iubirii de la Obreja, o bijuterie ascunsă a Europei, apreciat pentru aura sa romantică. Încheie cu momente de neuitat la Lacul și peștera Buhui, locuri ce completează lista comorilor ascunse ale regiunii. Banatul te așteaptă să descoperi farmecul său autentic și să te bucuri de fiecare experiență!

Vacanța în Oltenia are un iz rustic și oferă experiențe variate, de la cursuri de ceramică la Horezu, la plimbări cu căruța și picnicuri romantice în pădure și cazare la conac. Nu rata aici o vizită la Tabula Traiana, monument istoric vechi de aproape 2000 de ani ridicat de Împăratul Traian pentru marșurile triumfale prin Dacia. Nu te poți întoarce acasă fără o plimbare la Cazanele Dunării, acolo unde fluviul se strecoară printre munții Carpați într-un peisaj de neegalat. Poți alege să faci un stop cu barca pentru a admira Chipul lui Decebal sculptat în piatră de artistul Florin Cotarcea. O oprire la Orșova pentru a admira lacul de acumulare Porțile de Fier, apoi o masă bună la un restaurant în zonă închid frumos o zi de explorare. Nu trebuie să ratezi Muzeul Trovanților și piramidele de pământ din Valea Stăncioiului precum și varietateabucatelor locale delicioase, cum ar fi ciorba de praz, tochitura oltenească și prăjitura cu lapte acru.

Bucureștenii pot evada câteva zile aproape de casă, la Comana sau Greaca, unde se pot bucura de natură și aventură, dar și de condiții de cazare excelente și experiențe gastronomice. Muntenia, de altfel, poate fi o alegere inspirată și pentru amatorii de wellness, care cu siguranță se vor bucura de ce are de oferit în materie de balneologie stațiunea Sărata Monteoru. Alte atracții demne de luat în calcul sunt castelele Peleș și Pelișor din Sinaia și castelul Cantacuzino din Bușteni, însă e de evitat weekendul când aglomerația îți poate da planurile peste cap. Spectacolul naturii este unic, astfel că nu rata o urcare cu telecabina la Crucea de pe Caraiman, priveliștea îți taie respirația. Cheile Orzei, lacul Scropoasa și vulcanii noroioși trebuie văzute măcar o dată, iar infrastructura turistică dezvoltată în jurul acestor atracții este impresionantă atât din punct de vedere al cazării, cât și al restaurantelor. Vei găsi cu siguranță inspirație în ghid, parcurge-l cu atenție!

Și pentru că este vară, nu putem să nu punem pe listă fascinanta Dobrogea, cu litoralul Mării Negre și Delta Dunării ca ancore principale, însă oferta este mult mai generoasă și include trasee prin Munții Măcinului, trasee de cățărat și escaladă, experiențe de pescuit, turism viticol și culinar, dar și turism istoric (cetățile Histria, Enisala, Argamum). O regiune family -friendly numai bună de bifat vara, cu pauze la umbră, pe terasa numeroaselor restaurante, în orele toride. Insula Sacalin, Gura Portiței, Pădurea Caraorman, satele Vadu, Corbu și Midia sunt toate atracții de neratat, iar în materie de gastronomie trebuie neapărat să încerci ciorba de perișoare de pește și borșul de macrou, știuca umplută, musacaua de pește, plăcinta de dovleac și câte și mai câte bunătăți de ți se face foame numai când le pomenești.

Ne oprim aici cu recomandările, țara noastră e frumoasă și ascunde multe comori turistice, așa că nu ezita să o explorezi! Vei găsi ușor în ghidul online multe alte destinații uimitoare, dar și recomandări de pensiuni, hoteluri și restaurante. Click pentru a afla detalii și pentru a face rezervările potrivite.

Vacanță frumoasă!

Dată publicare: 19-07-2024 11:48



