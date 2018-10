"100 de ani în 100 de zile". 1962: Hruşciov vine la Bucureşti şi îi face pe români "mămăligari"

Campania Ştirilor ProTv "100 de ani în 100 de zile" ajunge în anul 1962. Se încheie colectivizarea ţării, în total peste 3 milione de familii îşi dau pământul statului. Liderul sovietic Nikita Hruşciov vine la Bucureşti şi îi critică pe comuniştii români.

1962 este anul în care se încheie colectivizarea agriculturii în România, după 13 ani de abuzuri şi violenţe în care ţăranii au fost obligaţi să cedeze statului pământurile şi animalele. În total, 3.201.000 de familii sunt cuprinse în structurile colectiviste care acoperă 96 la sută din suprafaţa arabilă a ţării. Marea industrializare îşi vede de drum şi luptă pentru împlinirea planurilor stabilite de partid e acerbă.

România face parte din CAER-Consiliul Economic de ajutor Reciproc, organism înfiinţat de URSS pentru a stimula comerţul dintre ţările blocului estic. Liderul sovietic Nikita Hruşciov lansează ideea că în întrecerea paşnică dintre capitalism şi socialism, socialismul trebuie să învingă. Uniunea Sovietică nu a putut însă oferi ţărilor comuniste un ajutor comparabil cu cel acordat de Statele Unite ţărilor occidentale.

Hruşciov susţine că parte din ţările membre CAER trebuie să se acseze pe producţia de bunuri industriale iar restul pe creşterea producţiei agricole. Ruşii vor că România şi Bulgaria să furnizeze celorlate tari produse agricole. Decizia nu convine însă guvenului de la Bucureşti care începând cu anul 1962, prin reprezentanţii săi au poziţii critice în CAER în legătură cu măsurile impuse de ruşi. Delegaţiile româneşti sunt conduse de Alexandru Bârlădeanu.

Liderul sovietic Nichita Hruşciov vine la Bucureşti şi se întâlneşte cu Gheorghiu Dej. Martorii acestei întâlniri vor povesti mai târziu că Hruşciov s-a purtat ca un stăpân cu slugile, a fost tot timpul supărat şi le-a reamintit guvenantilor de la Bucureşti ca ţara ar trebui să se ocupe de agricultură şi nu de industrie pentru că românii sunt "mămăligari". În plus, le-a reproşat romanilor că sunt risipitori pentru că taie proci de doar 25 de kilograme. După o săptămână, Hrusciv se întoarce acasă supărat iar relaţiile dintre cele două state se răcesc.

O dovadă a ieşirii României de sub tutela sovietică este şi eliberarea în septembrie a 1462 de condamnaţi pentru "Uneltire contra ordinii sociale".

În vara, reprezentativă feminină de handbal a României a cucerit titlul suprem la cea de-a doua edi?ie a Campionatului mondial , desfășurat în România . Ţara noastră a învins cu scorul de 8-5 echipa Danemarcei . Ziarele titrează: "15.000 de spectatori au scandat «RPR - campioana lumii e!"

În 1962, România devine membră în Consiliul Executiv al UNESCO.

La Cape Canaveral este lansat Teslar, primul satelit de telecomunicaţii care face posibilă transmiterea de programe de televiziune peste Oceanul Atlantic

În Europa, 12 state înfiinţează Agenţia Spaţială. În vara lui 1962 guvernul sud-african îl arestează pe Nelson Mandela iar membri trupei The Beatles au lansat primul lor hit în AngliaLove Me Do

1962 este şi anul în care debutează The Rolling Stones.

