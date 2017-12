A strâns 150.000 de € şi a renovat voluntar o secţie de spital: ”Să lăsăm copiilor noștri o țară mai bună”

Facebook.com

O tânără din Arad a reușit să strângă 150.000 de euro pentru renovarea unui etaj al Compartimentului Clinic de Boli Infecţioase Copii, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Arad.

Anamaria Nyeki Popa, preşedinta Cetăţii Voluntarilor din Arad, a reușit cu ajutorul arădenilor sa facă una dintre cele mai moderne secții de boli infecțioase peentru copii din țară. Întreaga lucrare la un etaj a durat 107 zile, timp în care Anamaria Nyeki Popa şi echipa ei au fost mereu acolo şi au urmărit totul pas cu pas. Totul a făcut parte din proiectul „Cu drag pentru viitor”, iniţiat de către Asociaţia Cetatea Voluntarilor din Arad.

„Am reușit! Împreună cu voi am reușit! Și vă mulțumim! Bucuria lor ne învăluie inimile.Fericirea de pe chipurile lor ne face să mergem mai departe. Energia lor pozitivă este ca o “boală” pe care am luat-o și noi și cu ajutorul căreia trecem peste orice piedici și peste toată oboseală, fizică și psihică, acumulată în ultimele luni. Pentru ei facem totul și gândul nostru este numai la ei. «Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri»- spunea M.S. Regele Mihai I, iar noi asta ne dorim, să lăsăm copiilor noștri o țară mai bună decât cea pe care am găsit-o”, a scris Anamaria Nyeki Popa pe pagina de Facebook.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer