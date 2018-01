Dezastru la Bursa din Jakarta: 72 de răniți, după ce un etaj s-a prăbușit peste ei

Un etaj dintr-un centru al Bursei de Valori din Jakarta s-a prăbușit, rănind mai multe persoane care au rămas captive sub dărâmături.

UPDATE 14.30: Setyo Wasisto, purtător de cuvânt al Poliţiei din Indonezia, a declarat că majoritatea răniților sunt studenţi din Sumatra care efectuau o vizită de studiu în clădirea Bursei din Jakarta.

UPDATE 11: 00 Poliția a confirmat că 72 de persoane au fost rănite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta.

UPDATE 09:10: Potrivit unui martor citat de Reuters, cel puţin 12 persoane au fost rănite, fiind transportate pe targă în afara clădirii, scrie Agerpres.

Agenţia chineză Xinhua a relatat că zeci de persoane, majoritatea femei, au fost rănite în accident, fiind transportate la spital.

Un întreg etaj al Bursei de Valori, situate în inima capitalei Jakarta, s-a prăbușit, scrie RT.

Un martor a declarat pentru BBC că poliția a ordonat evacuarea zonei. Până în acest moment nu se cunoaște exact dacă există persoane care au murit în urma incidentului și nici numărul aproximativ al răniților.

„Investigăm în continuare cauza, dar în continuare prioritatea noastră rămâne salvarea răniților”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției din Jakarta, Argo Yuwono.

„În continuare de evaluăm pagubele suferite. 15 ambulanțe au transportat victimele la spital”, a răspuns purtătorul de cuvânt când a fost întrebat de numărul total al răniților, scrie Straits Times.

Oficialul a declarat că este prea devreme pentru a se pronunța asupra acestui subiect. Se pare că sute de angajați nu se aflau în clădire în momentul impactului pentru că se aflau în pauza de masă.

BREAKING: Scene at Jakarta stock exchange now. Floor collapse. Many casualties pic.twitter.com/n21IclcgWq