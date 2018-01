După ce a crescut salariile, Primăria Deva va concedia 150 de oameni

Facebook.com

După ce au fost majorate salariile în administrația locală, Primăria Deva a anunțat că are în plan să concedieze, din luna februarie, circa 150 de angajaţi pentru a putea reduce astfel şi fondul de salarii la o valoare suportabilă pentru bugetul local.

Potrivit Agerpres, anunțul a fost făcut chiar de primarul municipiului, Florin Oancea, care a precizat că taxele şi impozitele vor rămâne, în acest an, la nivelul din 2017.

El a arătat că fondul de salarii calculat se ridică acum la circa 10 milioane de euro pe an, pentru 900 de oameni.

Acum, propunerea executivului primăriei este de scădere a sumelor cu 3,3 milioane de euro, banii economisiţi urmând să fie folosiţi pentru investiţii finanţate de la bugetul local.

"Noua organigramă am trimis-o spre avizare la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Ea poate să fie aprobată în forma pe care am propus-o noi sau poate fi amendată. Organigrama se va reduce cu aproximativ 150 de persoane. Este important un lucru: nu ne interesează persoanele, ci eficienţa unei activităţi. Am constatat că în anumite compartimente sau servicii lucrurile nu merg cum ar trebui", a declarat, într-o conferinţă de presă, primarul municipiului Deva.

Potrivit acestuia, una dintre structurile în care vor fi efectuate reduceri de personal va fi Poliţia Locală, care are acum 112 angajaţi, deşi după normative numărul acestora ar trebui să fie de 70 de oameni. De asemenea, poliţiştii locali nu vor mai primi alocaţia de hrană pentru care anul trecut s-au cheltuit 300.000 de euro.

"Nu sunt mulţumit de activitatea Poliţiei Locale. (...) Legea spune: un poliţist la o mie de cetăţeni. Populaţia Devei este de 69.300 de oameni, deci vor fi maxim 70 de poliţişti locali. Acum sunt 112. N-o să le mai dăm nici norma de hrană şi vom face o economie de 300.000 de euro pe an. Nu se justifică pentru că nivelul salarizării a ajuns undeva la 4.000- 5.000 de lei în mână", spus primarul.

Potrivit acestuia, activitatea Poliţiei Locale din Deva este criticată de cetăţeni, oamenii reclamând la Primărie nereguli constatate în activitatea poliţiştilor, începând cu modul de aplicare a amenzilor, până la prezenţa acestora în vederea aplanării unor situaţii tensionate de pe stradă.

"Zilnic vin la mine oameni care se plâng de activitatea Poliţiei Locale: că se amendează selectiv, că unul a parcat două minute şi a fost amendat, dar (poliţistul local, n.r.) nu s-a uitat la Jeep-ul din faţă, că într-o anumită zonă, la un mic scandal, au trecut doi poliţişti locali şi când au văzut că se ridică tonul, au tăiat-o! Nu, ei trebuia să fie acolo şi să aplaneze scandalul! Sunt lucruri care vin din exterior şi cine decontează? Primarul, pentru că poliţiştii sunt în subordinea mea", a comentat primarul Florin Oancea.

Edilul local a mai spus că va cere eficienţă şi transparenţă funcţionarilor din Primăria Deva.

Situația de la Deva nu este singura din România în care primarii se confruntă cu probleme după majorarea salariilor. Pe 28 iunie 2017, președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care permite majorarea salariilor din administrația publică.

La acea vreme, șeful statului a avertizat că este posibil să apară dezechilibre: ”Coaliția aflată la guvernare are obligația să se asigure că legea salarizării va produce rezultate conform promisiunilor făcute, fără a genera dezechilibre în economie și implicații negative asupra bugetului public”.

Iată câteva dintre problemele apărute anul trecut, ca urmare a aplicării acestei legi de către primarii din România:

-► Primăria din Botoșani rămasă fără bani după creșterea salariilor: ”S-au majorat cu 25% pentru primar şi viceprimar”

-► Primarii și-au mărit atat de mult salariile, încât nu mai au bani să le plătească. Primarul din comuna Izvoare îşi trimite angajaţii după taxele restante, ca în Moromeţii

-► Beneficii pentru angajații Primăriei Cluj: 3.700 de lei pentru o lenjereasă, 2.800 de lei pentru o femeie de serviciu

-► Salarii uriase, votate pe banda in administratiile locale. Consiliul județean Brasov a mărit salariile cu 50 de procente dintr-un foc

