Reacția lui Hugh Jackman când a pierdut premiul pentru cel mai bun actor într-un film de comedie

Premiul i-a revenit actorului James Franco, pentru rolul său din „Disaster Artist”, unde a concurat cu Steve Carell („Battle of the Sexes”), Ansel Elgort („Baby Driver”), Hugh Jackman („The Greatest Showman”) şi Daniel Kaluuya („Get Out”).

În momentul în care Franco a urcat pe scenă pentru a ridica Globul de Aur și a ține un scurt discurs, camerele de filmat au surprins reacția ușor confuză a lui Hugh Jackman, rămas cu gura căscată.

Hugh Jackman’s face upon seeing he lost Best Actor for his circus musical to James Franco imitating Tommy Wiseau is my new favorite reaction image to everything ever.#GoldenGlobes pic.twitter.com/f5zH4Rgky4