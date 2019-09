Vreme schimbătoare în toată țara. Diferențe mari de temperatură de la o zi la alta

Marți, vremea se răcește în jumătatea nordică a țării, chiar simțitor în centrul și nordul Moldovei, unde o să avem temperaturi sub normal.

În schimb, în jumatatea sudică, vremea ramâne neobisnuit de caldă, deocamdata. Va domina vremea insorită, deși vin ceva ploi prin nord, la deal și la munte. Vântul va sufla cu putere in zonele înalte de munte, unde poate atinge 90 km/h, dar se pornește și in nord-est, asa ca presiunea atmosferica va mai scădea putin. Temperaturile abia ating 16 grade in nordul Moldovei, dar ajung la 33...34 de grade in sudul extrem.

Vremea în fiecare regiune a ţării

În Dobrogea şi Bărăgan, atmosferă va fi plăcută, din ce în ce mai caldă, cu temperaturi în creştere faţă de luni. Nu se produc schimbări nici la noapte. Chiar se mai încălzeşte puţin.

În Moldova sudică şi în nordul Munteniei, vreme însorită, atmosferă plăcută şi maxime în jur de 28...29 de grade.

În nordul Moldovei şi în Bucovina se schimbă brusc anotimpul. Pe aici pătrunde aerul rece şi temperaturile pierd vreo 8-10 grade. Vântul va fi tot mai insistent şi apar şi ceva ploi, slabe deocamdată.

În nordul Transilvaniei şi prin Maramureş, schimbările sunt ceva mai lente. Maximele scad cu două, trei grade şi o să plouă trecător.

În vestul ţării se anunţă vreme frumoasă, dar cu vreo trei grade mai race ca ieri. În zona de munte o să plouă local, la fel şi prin Banat.

În Transilvania va fi vreme schimbătoare, însă şi aici se răcoreşte uşor. Ploi apar prin depresiuni şi vin doar câţiva stropi.

În Oltenia se face mai cald, se ating şi 33...34 de grade în sudul extrem. În general, va fi vreme frumoasă, dar nu va ţine mult.

Şi în ţinuturile sudice se face mai cald. În zona de câmpie vor fi 33...34 de grade, iar situaţia se schimbă abia de mâine încolo.

În Bucureşti, marţi, mai prindem o zi de vară, apoi se răcoreşte. Se anunţă vreme frumoasă şi mult mai caldă decât în mod obişnuit. Maximă ajunge 32 de grade, vântul va fi domol şi presiunea atmosferică va scădea uşor...

În zonele de munte aşteptăm o răcorire treptată. Vântul va sufla cu putere şi, pe creste, poate depăşi 90 km/h. Ploi locale apar doar în nordul Orientalilor şi prin Apuseni.

La mare mai sunt doar două zile de plajă... Astăzi se anunţă vreme caldă şi frumoasă, cu cer senin şi vânt domol.

Vremea în următoarele zile

Miercuri, vremea se răceşte, dar temperaturile ajung la normal. Apar şi norii din când în când şi sunt condiţii de ploaie. După prânz, vântul prinde putere şi poate depăşi 45 km/h. În aceste condiţii, aşteptăm o creştere a presiunii atmosferice.

Joi se face mai frig, avem temperaturi de început de octombrie, dar se arată soarele. Pe timpul nopţii, în cartierele de la marginea oraşului vor fi în jur de 6...7 grade.

La fel va fi şi vineri: neobişnuit de răcoare, nori puţini şi un vânt insistent. Maximă ajunge pe la 20 de grade, însă minimă ajunge la 7...8 grade chiar şi în centrul oraşului.

La munte, miercuri, se mai răceşte puţin, norii se înmulţesc, dar ploile nu prea apar. În schimb, vântul va avea intensificări frecvente.

Joi se anunţă vreme rece, cu temperaturi modeste pentru luna septembrie. Va fi soare, iar pe creste, vântul va mai avea răbufniri.

Vineri va fi şi mai frig, domina vremea frumoasă şi doar în nordul Orientalilor s-ar putea să picure puţin.

La mare, începând de miercuri, vremea se răceşte, se porneşte vântul şi încep să se adune norii. Ploile vin în nordul litoralului şi în zona deltei.

Joi sunt puţine şanse de plajă. Va ploua local, iar temperaturile ajung cu greu la 18...19 grade.

Vineri va fi chiar răcoare, vântul rămâne activ şi se menţin şi condiţiile de ploaie.