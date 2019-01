Un val de aer polar lovește România. Cât de frig se anunţă în următoarele zile

Un val de aer polar va influența temperaturile în zona balcanică, centrul și estul Europei în perioda 2-5 ianuarie, potrivit meteorologilor de la Severe Weather Europe.

În România, în unele zone vor fi minus 14 grade şi începe să ningă, este vizată și Capitala.

Valul de aer polar care ajunge deasupra Europei de Est si Centrale își va face simțită prezența în special de pe 3 ianuarie și va lua amploare pe 4 când temperaturile scad la -13, - 14 grade Celsius. Vremea se va încălzi ușor abia după 6 ianuarie.

