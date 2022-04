Drumurile din Harghita și Covasna, dar și din Brașov și Prahova au fost acoperite de zăpadă. Meteorologii spun că frigul persistă câteva zile. De Paștele ortodox, vremea se mai încălzește, dar ...s-ar putea să plouă.

A nins duminică în Brașov, iar termometrele au arătat și zero grade Celsius. Oamenii care au ieșit la cumpărături pentru Paște s-au grăbit, zgribuliți, să-și termine treburile: "Nu e atmosfera asta de sărbătoare pascală. După 1 iunie, după ziua copilului schimbăm și noi cauciucurile de iarnă".

Timp de 5 ore drumarii au acționat cu 9 utilaje de deszăpezire și au răspândit pe șosele 50 de tone de material antiderapant. În Predeal e -1 grad, iar ninsoarea nu s-a oprit.

Robert Elekes, purtător de cuvânt DRDP Brașov: "Colegii mei au raportat câteva mașini, șoferi care deja au apucat să își schimbe cauciucurile de iarnă și atunci ei avansau mai dificil pe aceste tronsoane."

La refugiul salvamont din Platoul Bucegi, zăpada viscolită ajungea până la geamul cabanei, iar echipamentele au fost îngropate în nămeți.

În Masivul Postăvarul a început să ningă în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 4:00. În numai câteva ore, stratul de zăpadă a ajuns la 30 de cm, adică cu 10 cm mai mult față de ieri.

Și Transfăgărașanul a arătat ca un regat de gheață. La Bâlea, ceața a învăluit total crestele munților.

La malul mării a fost cod galben de vânt - care la rafală a ajuns să bată și cu 60 de km pe oră. Pe mare a fost furtună, iar valurile au lovit cu putere la mal.

Iar în restul țării rămâne valabilă, cel puțin până luni dimineață, o informare meteo de răcire accentuată.

Elena Mateescu - director ANM: “Nu mai este o regula ca sarbatoarea sfintelor pasti sa fie in acelasi context meteorologic ca sarbatoarea floriilor de foarte multi ani, in conditiile in care vedem aceste alternante de vreme."

De la mijlocul săptămânii temperaturile mai cresc, iar de Paște am putea avea din nou 22 de grade.

Meteorologii avertizează totuși că ar fi bine să avem cu noi o umbrelă în orice colţ de ţară ne-am afla de Paşte, pentru că nu sunt excluse ploi duminica viitoare. Pe de altă parte, vreme bună se anunţă şi de 1 şi 2 mai când specialiştii estimează că vom avea peste 20 de grade în cea mai mare parte a ţării. Evident însă că este prea devreme pentru o astfel de prognoză, iar situaţia se poate schimba până atunci.