Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza meteo pe regiuni

Posibilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată între finalul lunii noiembrie şi primele zile din decembrie, relevă prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicată luni.

În Banat, în perioada 25-28 noiembrie, valorile termice diurne se vor situa peste normalul climatologic, cu medii ale maximelor de 10 - 11 grade, apoi până spre finalul săptămânii tendinţa va fi de scădere, până la o medie în jurul a 5 grade. Evoluţia temperaturilor minime în prima săptămână va fi de creştere uşoară de la -1 grad şi zero grade, până la 4 grade în 29 noiembrie, ulterior în scădere. Astfel, pe 1 decembrie, sunt estimate valori între zero şi două grade. Prima săptămână din luna decembrie va fi caracterizată de un regim termic apropiat de normal, o estimare pentru maxime de 5 - 7 grade şi minime de la -2 la zero grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată în intervalul 29 noiembrie - 3 decembrie.

În Crişana, până joi, 28 decembrie, sunt estimate valori termice diurne în medie de 8 - 10 grade, după care, până spre finalul săptămânii, tendinţa va fi de scădere uşoară până la 5 - 6 grade. În prima săptămână de prognoză, evoluţia temperaturilor minime va fi de creştere uşoară de la -1, cel mult zero grade, până la 3 - 4 grade, în 29 noiembrie. Ulterior, temperaturile vor fi în scădere spre zero grade. Luna decembrie va debuta cu un regim termic apropiat de normal, estimarea pentru temperaturile maxime fiind de 4 - 6 grade şi pentru cele minime de la -2 la zero grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată în intervalul 29 noiembrie - 3 decembrie. Sunt posibile precipitaţii şi după acest interval, însă probabilitatea va fi mai mică.

În Transilvania, în intervalul 25 - 29 noiembrie, media regională a temperaturilor maxime va fi de 7 - 8 grade, posibil uşor mai ridicată în ziua de 26 noiembrie când se va apropia de 10 grade. La final de noiembrie şi în prima săptămână din decembrie, vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit, cu medii ale maximelor de 2 - 3 grade. Evoluţia temperaturilor minime va fi de creştere uşoară, de la -4 grade la cel mult un grad, în zilele de 29 şi 30 noiembrie. Pentru a doua săptămână, caracteristice vor fi minimele în jurul a -4 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată în intervalul 29 noiembrie - 3 decembrie, dar precipitaţii sunt posibile şi în restul intervalului, cu o probabilitate mai mică.

În Maramureş, până la finalul lunii noiembrie, media temperaturilor maxime va fi de 5 - 6 grade, iar pentru prima decadă a lunii decembrie sunt estimate valori în jurul a 3 grade. Evoluţia temperaturilor minime va fi de creştere uşoară de la -3 grade până la două grade, în zilele de 29 şi 30 noiembrie, apoi pentru a doua săptămână caracteristice vor fi minimele în jurul a -3 grade. Vor fi precipitaţii, cu o probabilitate ridicată în zilele de 29 şi 30 noiembrie. Posibile precipitaţii sunt prognozate şi în restul intervalului, însă probabilitatea va fi mai mică.

În Moldova, în intervalul 25 - 29 noiembrie, valorile termice diurne vor fi apropiate de normalul climatologic, cu medii ale maximelor cuprinse între 4 şi 7 grade, apoi vor scădea, în special în jurul datei de 2 decembrie, până în jurul valorii de un grad, când vremea va deveni rece. Pentru perioada 4 - 8 decembrie sunt estimate maxime termice în jurul a două grade. Temperaturile minime se vor menţine preponderent negative în primele nopţi, cu o medie între -4 şi -2 grade, vor creşte la 0 - 2 grade, în perioada 28 - 30 noiembrie, iar după 1 decembrie, sunt posibile nopţi reci, cu minime în general cuprinse între -5 şi -2 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată în perioada 29 noiembrie - 3 decembrie.

În Dobrogea, tendinţa va fi de încălzire uşoară şi treptată până în 29 noiembrie, de la o medie regională a temperaturilor maxime de 6 grade în prima zi din interval, până la 10 - 11 grade. Se va răci la final de noiembrie şi mai ales la început de decembrie, când media temperaturilor maxime va reveni la 6 grade, medie ce se va menţine fără variaţii semnificative până spre finalul primei decade. Evoluţia temperaturilor minime va fi asemănătoare, de creştere până pe 30 noiembrie, de la -2 grade spre 4 - 6 grade, iar ulterior de scădere. Astfel, pentru a doua săptămână, caracteristice vor fi valorile în jurul a zero grade. Intervalul cel mai probabil în care se vor semnala precipitaţii este între 30 noiembrie şi 3 decembrie.

În Muntenia, pentru finalul lunii noiembrie, la nivelul acestei regiuni sunt estimate temperaturi maxime, în medie de 7 - 8 grade, valori mai ridicate (peste 10 grade) urmând a se înregistra cel mai probabil în zona de deal, unde vremea va deveni caldă. Începând cu primele zile ale lunii decembrie se va produce o răcire a vremii, astfel că, pentru 2 decembrie, sunt estimate maxime în jurul a 4 grade, medie ce se va menţine fără variaţii semnificative până spre finalul primei decade. Temperaturile minime se vor menţine preponderent negative în primele nopţi, cu o medie ce va oscila între -4 şi -2 grade. Ulterior, aceasta va creşte la 0 - 2 grade, în perioada 28 noiembrie - 1 decembrie. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată în perioada 29 noiembrie - 3 decembrie.

În Oltenia, până la finalul lunii noiembrie, media temperaturilor maxime va fi de 8 - 9 grade, chiar mai ridicată în 27 noiembrie când va atinge 11 grade. Începând cu primele zile ale lunii decembrie se va produce o răcire a vremii. Astfel, pentru ziua de 2 decembrie sunt estimate maxime în jurul a 4 grade, medie ce va creşte ulterior la 5 - 6 grade. Temperaturile minime se vor menţine preponderent negative în primele două nopţi, cu o medie de la -3 la -2 grade, însă vor creşte la 0 - 2 grade, în perioada 27 noiembrie - 1 decembrie. După aceea, sunt estimate minime în jurul a -2 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată în perioada 29 noiembrie - 3 decembrie.

La munte, în perioada 25 - 28 noiembrie, vremea se va încălzi, astfel că temperaturile maxime vor fi preponderent pozitive, cu o medie a acestora cuprinsă între 3 şi 6 grade, iar minimele vor oscila între -3 şi -2 grade. La final de noiembrie şi în prima decadă a lunii decembrie sunt estimate valori termice diurne în general de la -2 la zero grade, iar cele nocturne se vor situa în marea lor majoritate între -8 şi -4 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată în intervalul 29 noiembrie - 3 decembrie.

