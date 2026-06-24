ANM: Vreme caniculară în cea mai mare parte a ţării, miercuri şi joi. Temperaturile vor atinge și 35 de grade

Conform prognozei de specialitate, miercuri, între orele 12:00 - 21:00, în Crişana, nordul Banatului, Maramureş, nordul şi nord-vestul Transilvaniei va fi Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfort termic accentuat şi un indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Maximele termice vor fi de 30- 35 de grade, iar judeţele vizate Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bihor, Arad şi Timiş.

De asemenea, joi, 25 iunie, în intervalul orar 12:00 - 21:00, va fi valabil cel de-al doilea Cod galben de caniculă în Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul şi estul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Astfel, maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest şi nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde ITU va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.