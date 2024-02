„Nu am mai văzut așa ceva nicăieri altundeva”. Reacția unui creator de conținut după ce a vizitat România. VIDEO

Influencerul a decis să viziteze și România, motiv pentru care a făcut o serie de filmulețe pe care le-a publicat pe rețelele sociale unde povestește experiențele trăite în țara noastră, potrivit stiridiaspora.

Într-un videoclip postat pe TikTok, Nadir Nibras a povestit impreisa pe care i-a lăsat-o capitala României.

„Astăzi mă aflu în Europa de Est, în București, capitala României, un oraș care, după părerea mea, este unul dintre cele mai cool orașe din Europa și, probabil, unul dintre cele mai cool orașe din lume în care am fost. Am mai fost de fapt aici acum patru ani și m-am distrat de minune, iar aseară m-am întors în sfârșit. Așa că, în acest videoclip, voi explora unele dintre cele mai tari locuri din oraș și vă voi spune câteva povești fascinante despre istoria orașului.

Am fost mai devreme cu tramvaiul și pare atât de vechi. Pentru o secundă am crezut că ar putea fi de pe vremea comuniștilor. Nu este, dar are vreo 21 de ani sau așa ceva. Dar partea bună este că poți intra și plăti cu cardul, așa că nu trebuie să iei un bilet sau să plătești cu bani gheață sau să treci prin toate problemele astea.

E un fel de aparat unde trebuie să te duci și să introduci cardul de credit. E un sistem destul de fascinant.

De fapt, nu am mai văzut așa ceva nicăieri altundeva până când am venit în Europa în această vară. Sincer, nu sunt surprins că este deja în București, pentru că Bucureștiul este un mare oraș tehnologic.”, a mai spus influencerul.

Ce impresia i-a lăsat mâncarea tradițională turistului bengalez

Pe lângă monumetele pe care le-a vizitat și poveștile pe care le-a aflat despre București. Tânărul a dorit să încerce și mâncarea tradițională depsre care a auzit foarte multe. El a încercat atat sarmalele cât și shaorma.

De această dată, turistul a ales să mânânce sarmale cu pui și să explice în detaliu urmăritorilor săi ce conține acest preparat și cum este făcut. Ambele feluri de mâncare l-au cucerit pe bengalez, care s- a declarat foarte încântat de gustul lor.

Cu peste zece ani de experiență în călătorii și filmare, Nadir Nibras inspiră și să încânte publicul său prin explorările sale captivante.

Sursa: Stiri Diaspora Etichete: , , , , Dată publicare: 27-02-2024 16:14