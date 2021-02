Valentine's Day pe pârtie. Cum au sărbătorit turiștii la munte

Stațiunile montane au fost pline în ultima zi de weekend. În special de îndrăgostiți care și-au dorit să își sărbătorească iubirea în locuri desprinse parcă din povești.

Cum zăpada a fost din belșug, pârtiile s-au transformat în furnicare. Au fost însă și turiști care au căutat zone mai retrase și au ajuns până în Apuseni.

Poiana Brașov a fost una dintre destinațiile căutate de cuplurile care au vrut să petreacă ziua îndrăgostiților pe partie. Zăpada numai bună pentru schi și peisajul rupt din povești au completat atmosfera pe care mulți și au dorit-o pentru o zi perfectă, în doi, la munte.

Acești îndrăgostiți din Târgoviște au venit special la munte pentru ziua iubirii.

Reporter: „Este o surpriză pentru prietena ta?”

Băiat: „Da, așa mi s-a părut mie că e cel mai ok de 14 Februarie să ne petrecem timpul pe pârtie.”

Și nu au fost singurii.

Oana și Alex: „E frumos. E o zi a îndrăgostiților frumoasă, mai ales că ninge și pârtiile sunt ok. Mai mult nici nu puteam să ne dorim.”

Cu vedere către Lacul Beliș Fântânele, dar și spre culmile Munților Apuseni, zona Mărișel a fost destinația multor turiști în acest weekend. Stațiunea are trei pârtii care nu sunt la fel de aglomerate ca cele de pe Valea Prahovei.

Bărbat: „E foarte fain, am avut și noroc că am câștigat vineri seara, pentru mine și pentru soție de Valentines Day. Au dat 10 abonamente ori 2, adică pentru fiecare.”

Femeie: „Eu sunt puțin cam începătoare, dar învățam, că e fain. Și încurajam pe toată lumea să vină că e super tare.”

Adrian Handrău, administrator partie de ski: „În această perioadă este extraordinar peisajul Munților Apusei. Cabanele de aici care au specific și tradiție, mâncarea”.

Zona este de la an la an tot mai căutată. După ce a locuit în Canada, Sebastian s-a întors în țară și a ridicat o pensiune.

Sebastian Hosu, proprietar pensiune: „Dacă își doresc să aibă parte de liniște, de un loc unde sufletul are timp să te ajungă din urmă, atunci să vină la Mărișel.”

Turist: „Acum am găsit weekendul ăsta în care a fost loc efectiv să venim să stăm la cabană. Nu am venit neapărat să skiem, am venit să fim la munte câteva zile.”

O noapte de cazare la Mărișel costă între și 60 și 150 de lei de persoană.