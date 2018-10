Vacanțe exotice ieftine la final de toamnă. Plaje superbe unde masa costă un dolar

Pro TV

Dacă vă e dor de mare trebuie să ştiţi că în această perioadă puteţi cumpăra vacanțe ieftine în destinaţii exotice, iar spre final de toamnă puteţi profita de oferte last minute în Tenerife, Seychelles şi chiar Thailanda.

Iar în cazul în care alegeţi locaţii mai apropiate, vă puteţi găsi parteneri de călătorie cu care să împărţiţi cheltuielile.

Aceşti tineri au decis - în timp ce în ţara vremea nu era prea blândă - să meargă 10 zile pe catamaran, în Thailanda. Experienţa a fost una inedită, spun ei.

Turist: "Este ca şi cum ai fi cu o rulotă doar ca pe apă, trebuie să te obişnuieşti aşa, devine o mare familie. Fiecare trebuie să contribuie cu ceva, de la spălat vase, gătit, mentenanţa. Nu este o vacanţă unde te duci pur şi simplu şi eşti servit."

Aventura lor a venit la pachet cu nişte cheltuieli mici - şi asta pentru că şi-au petrecut mare parte din vacanţă în locuri sălbatice.

Citește și Experiența șocantă prin care a trecut un cuplu care a închiriat o casă prin Airbnb

Turist: "În mod normal este ieftin. Se poate mânca de la 1 dolar, la 5 dolari. Am făcut sailing şi am vizitat foarte multe insule super ciudate, cu animale ciudate. În fiecare zi am înotat, ne-am scufundat, am pescuit."

În această perioadă, o astfel de vacanţă are reduceri şi de 30%. Aşa că, iubitorii sporturilor de apă pot alege, de pildă, o tarabara de surf în Tenerife.

Costă 400 de euro şi prețul include biletul de avion, cazare, mâncare, dar şi echipamentul şi pregătirea pentru a putea face acrobaţii pe apă.

Toamna vântul este perfect pentru surf sau kite şi în Turcia, Egipt ori Spania.

Tânăr: "În perioada asta în anumite zone este mai cald, chiar şi în Turcia e mai cald ca şi la noi. În Turcia poţi să stai cu 500 de euro aproape 2 săptămâni, mergi cu maşina, cu încă 2-3 prieteni, hotel, mic dejun, absolut tot. "

Au apărut şi diverse grupuri unde oamenii îşi cauta parteneri de călătorie, astfel împart cheltuielile de drum şi cazare şi ies cu sejurul mai ieftin, în plus leagă noi prietenii. Printre destinațiile cele mai cerute de români în această perioadă se număra Tel Aviv, Dubai sau Phuket .

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer