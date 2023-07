Vacanță de groază pentru o familie de turiști britanici. Au găsit fecale pe saltea și purici

O mamă în vârstă de 40 de ani, fostă asistentă medicală, a plănuit o vacanță pe litoral împreună cu cele două fiice ale ei.

Lisa Grey a hotărât să plece cu fetițele ei, Hannah, în vârstă de 10 ani, și Sophie, în vârstă de 15 ani, la mare, în Somerset, Marea Britanie. Ele urmau să petreacă trei nopți la un hotel din în Minehead. Planurile le-au fost însă distruse în momentul în care au ajuns la cazare.

Ele au descoperit că așternuturile din camera de hotel erau murdare de fecale umane. Mai mult, Hannah, în vârstă de 10 ani, a fost mușcată de purici.

„Sâmbătă dimineața, când ne-am trezit, fiica mea avea câteva mușcături, în principal pe picioare", a declarat Lisa, conform ChronicleLive.

„Imediat am crezut că sunt gândaci pe pat, așa că am dezbrăcat patul și atunci am văzut fecale umane. Am contactat serviciile pentru oaspeți și au pus o saltea nouă", a povestit ea.

Lisa a spus că firma i-a oferit, de asemenea, un voucher în valoare de 35 de lire sterline.

„Ne-am continuat restul zilei și seara, dar Hannah nu s-a putut bucura de piscină pentru că mușcăturile o dureau", a spus ea.

Femeia a ales totuși să rămână în vacanță și să treacă peste acest incident. Starea fetiței ei, Hannah, s-a înrăutățit însă. Ea a fost mușcată de purici de atât de multe ori încât pe corp și pe față i-au apărut pete roșii și bășici.

„Cantitatea de mușcături se dublase. Am văzut purici pe canapea și pur și simplu săreau peste tot", a povestit ea.

Femeia a sunat din nou la serviciile pentru oaspeți pentru a face o reclamație și a primit o altă cazare. În cele din urmă, turista și-a cerut banii înapoi și și-a încheiat concediul mai devreme.

Sursa: ChronicleLive Dată publicare: 25-07-2023 18:30