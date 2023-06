Urmașul lui Bram Stoker aduce turiști în România pentru a descoperi povestea lui Dracula. Cât costă excursia

Zilele acestea, 20 de americani, britanici și suedezi au venit împreună cu el ca să descopere locurile care au inspirat romanul. Fiecare plătește peste 2.000 de euro pentru călătoria pe urmele celui mai cunoscut vampir din toate timpurile.

Dacre Stoker, stră-strănepotul de frate al lui Bram Stoker, celebrul scriitor irlandez mort acum mai bine de un secol și autorul unui roman care a marcat generații exploatează acum cu mult succes povestea lui Dracula. Poveste care a devenit și o franciză celebră la Hollywood.

Dacre Stoker scrie cărți, susține conferințe, vinde suveniruri și organizează expediții în locurile unde s-a născut vampirul. Amestecă dibaci adevăruri istorice și legende. Așa a ajuns și la Sighișoara, locul unde s-a născut Vlad Țepeș.

Deși scriitorul irlandez Bram Stoker n-a fost niciodată în România, urmașul său a identificat locurile care l-au inspirat. Și și-a dat seama că povestea trebuie spusă mai departe.

De pildă, castelul contelui Dracula a fost localizat în munții Călimani, pe baza materialelor folosite de autorul romanului pentru documentare.

Dacre Stoker, urmașul lui Bram Stoker: „Când combini acest castel pe care l-a descris în două cărți, Castelul Bran împreună cu desenele din cele două cărți, aflate în biblioteca din Londra, este evident că el a luat exteriorul castelului de aici și l-a pus în Munții Călimani".

Reședința vampirului ar fi semănat însă cu Castelul Bran, crede Dacre Stoker, iar invitații lui sunt de acord.

Dacre Stoker: „Am vorbit mult despre asta în America. Am scris o grămadă în cărțile mele. Am mers la conferințe peste tot în lume și am adus oameni aici ca să experimentam Transilvania."

Grupul condus de urmașul lui Bram Stoker a vizitat Bucureștiul și se va opri mâine și la castelul Peleș. Chiar dacă unele obiective nu au nimic în comun cu Dracula, organizatorii spun că nu pot fi ratate într-un tur cultural.

Excursia prin România lui Dracula, alături de Dacre Stoker, costă 2.380 de euro. Toate locuruile au fost vândute de o agenție de turism din Suedia, încă din luna ianuarie.

