Turiștii sunt nemulțumiți de închiderea plajelor și restaurantelor de pe litoral. „E pustie, din păcate”

Și pe plaje se pregătește ieșirea din acest sezon estival, chiar dacă ar mai fi turiști.

Cei care au venit să vadă marea toamna se plâng că prin stațiuni bate vântul. La Mamaia, de pildă, se cară mese, scaune, tejghele și chiar ghivece cu flori.

Bărbat: „S-au închis multe magazine, s-au închis multe restaurante. Am un pic de senzația unei stațiuni care se duce așa, încetul cu încetul, parcă se îngroapă. Hotelul următor e închis, hotelul ăsta de aici am auzit că are trei camere, sunt luminile aprinse noaptea”.

Bărbat: „Jumătate din stațiune e deja închisă”.

Femeie: „E pustie, din păcate”.

La fel stau lucrurile și pe plajă. Se demontează beach-baruri, se strâng umbrele și șezlongurile. Sunt și hoteluri care au închis deja, deși programul "Litoralul pentru Toți" se desfășoară până la sfârșitul săptămânii.

Operatorii de pe litoral au început să tragă obloanele. Multe terase, dar și magazine de pe promenada Cazinoului din Mamaia sunt deja închise, deși vremea este încă frumoasă, iar turiști sunt destui.

Femeie: „Când am sunat la rezervare la un hotel tot în zona asta mi s-a spus că se închide în perioada în care dorim”.

Cristian Brăhălescu, administratorul unei agenții de turism: „Se concentrează turiștii pe acele hoteluri care au rămas deschise. E normal, "Litoralul pentru Toți" se derulează în această perioadă datorită prețurilor mici și a celor care își permit acum să vină la mare”.

În timp ce unii patroni de hoteluri au închis deja, alții au venit cu tot felul de oferte last minute.

Cristina Calispera, reprezentantul unui hotel: „Acest pachet de cazare include două nopți plus încă o noapte oferită gratuit. Este un pachet de cazare cu mic dejun inclus, terapii în cadrul centrului nostru spa, un masaj foarte plăcut cu aromă de mango și un tratament facial”.

Elena Drăghici, șef recepție hotel: „Pentru turiștii care vin acum în extrasezon, le-am pregătit o ofertă de 4 nopți de cazare, pentru a treia și a patra noapte se beneficiază de discount 50%, iar pentru cei care au copii mai mici de 11 ani, le oferim gratuitate la cazare și mic dejun, astfel un sejur de patru nopți va porni de la 780 lei cu mic dejun inclus”.

40.000 de turiști sunt încă în vacanță la mare, în această săptămână.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 12-09-2023 19:20