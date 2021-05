Turiștii străini încă au interzis în România. Guvernul nu are o strategie clară pentru atragerea lor

Dacă Europa abia așteaptă redeschiderea granițelor, strategia României pentru atragerea turiștilor străini lipsește cu desăvârșire.

Ca să nu piardă startul sezonului, Bulgaria și Grecia, de pildă, s-au pregătit pentru vizitatori. Iar mai multe țări ale blocului comunitar au anunțat că nu vor mai aștepta introducerea certificatului de vaccinare la nivelul Uniunii, ci vor recunoaște direct documentele de imunizare ale statelor din care vin turiștii.

Reprezentanţii Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism propun, printre altele, stabilirea unui indice epidemiologic fix de 400 sau 500, susţin ei. Conform propunerii, turiştii nevaccinaţi care vin dintr-o ţară cu un indice mai mic decât cel stabilit nu ar trebui să mă stea în carantină la întoarcerea acasă. Iniţiativa a ajuns pe masa premierului. Propunerea a fost deja transformată în practică în mai multe ţări europene.

Alin Burcea, vicepreşedinte ANAT: "Portugalia are 500, de exemplu. Deci toţi turiştii nevaccinaţi care vin din Portugalia, turiştii lor, şi care vin din ţări cu indice sub 500, să nu mai stea în carantină. Am trimis adrese, am făcut explicaţii, am făcut desene."

O altă propunere este ca şi România să aibă centre de testare în aeroporturi şi la graniţă, iar turiştii să fie testaţi. Carantina ar fi ulterior impusă doar celor cu rezultat pozitiv. Pentru că România nu are deocamdată o strategie clară, industria turismului - crunt lovită de pandemie - are de pierdut.

Călin Ile, preşedinte Federaţia Industriei Hoteliere din România: "În 2020 noi am închis cu peste un miliard de euro pierdere. Adică, în jur de două treimi din cifra noastră de afaceri s-a pierdut. Evident că strategia folosită de Uniunea Europeană, cu certificatele COVID sau digitale va funcţiona, trebuie să o aplicăm şi noi şi cred că o vom aplica. Dar nu e suficient pentru că asta va asigura o facilitate pentru turiştii europeni. Pentru turiştii non-UE şi în speţă noi avem probleme cu cel puţin două ţări sursă importantă şi anume Israelul şi Marea Britanie, trebuie să găsim repede o formulă prin care să putem atrage aceşti turişti."

Jurnalistul britanic Charlie Ottley ne-a promovat țara în întreaga lume. Îndrăgostit fiind de aceste meleaguri şi-a cumpărat în satul Șirnea o casă pe care a renovat-o şi unde ar vrea să le ofere găzduire turiştilor străini. Este asaltat de cereri pe care trebuie să le refuze.

Charlie Ottley: "Nu cred că România are în acest moment o strategie clară de redeschidere a turismului pentru vizitatorii străini. Marea Britanie se deschide acum şi este una dintre cele mai "verzi" țări din Europa (n.r. din punct de vedere epidemiologic) şi cu toate astea britanicii nu pot veni în vacanţă în România. Şi cum ei se grăbesc acum să-şi facă rezervări odată cu ridicarea restricţiilor, vor alege să plece în alte ţări din Europa."

Unele dintre aceste ţări sunt, de pildă, Grecia şi Bulgaria, care nu ţin cont de recomandarea Comisiei Europene privind accesul în uniune al străinilor şi au anunţat că îi primesc cu braţele deschise pe turiştii din Marea Britanie, Statele Unite, Israel şi alte state din afara UE. Ministrul economiei, Claudiu Năsui, responsabil şi pentru turism, nu a dorit să ofere un punct de vedere despre acest subiect, deşi Ştirile PRO TV i-au cerut o reacţie de mai multe ori, în ultima vreme.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, anul trecut, România a înregistrat la graniţe puţin peste 5 milioane de sosiri ale turiştilor străini, în scădere dramatică de 60% faţă de anul 2019.

Tendinţa de scădere s-a menţinut şi la începutul acestui an. În primul trimestru din 2021, doar 944.000 de sosiri ale unor vizitatori străini au fost înregistrate la frontiere, în scădere cu peste 50% faţă de primul trimestru din 2020, când e-adevărat de-abia începuse pandemia.

Dacă ar fi însă să ne uităm spre vremurile bune din 2019, constatăm că Israelul, Statele Unite şi Marea Britanie, tar din afara Uniunii Europene, s-au aflat între primele 7 ţări care ne-au trimis cei mai mulţi turişti.