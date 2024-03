Sfaturi pentru a avea o poziție confortabilă în avion. Cum să-ți ușurezi viața când mergi în călătorie

Indiferent dacă te pregătești pentru o vacanță relaxantă departe de casă sau pentru o călătorie de afaceri lungă, a avea o poziție confortabilă în avion este cel mai important lucru atunci când ai de călătorit multe ore. Iată cum să te pregătești pentru zboruri lungi și cum să transformi timpul petrecut în avion într-o experiență plăcută și relaxantă.

Poziția confortabilă în avion - trucurile care te ajută

O vacanță este mereu binevenită, dar ce nu este atât de plăcut este drumul până la destinație. Indiferent dacă este vorba despre o distanță scurtă, medie sau lungă - în cele din urmă, va trebui să te confrunți mereu cu lipsa de spațiu din cabina avionului și aerul uscat care îți irită ochii.

Avioanele de astăzi au foarte puțin spațiu, iar asta pentru că majoritatea companiilor aeriene, în special cele low cost, vor să transporte cât mai mulți pasageri ca să facă un profit cât mai mare. De aceea, scaunele sunt înghesuite, lăsând călătorii să se chinuie să stea în șezut confortabil.

Iată câteva sfaturi pentru a te simți confortabil în avion:

Bea multă apă

Corpul nostru este format din 60 până la 70 la sută apă. Aerul la bordul unui avion este foarte uscat din cauza aerului condiționat.

În loc de umiditatea optimă de 40 până la 60 la sută, există doar în jur de 15 la sută în avion. De aceea pierdem mult lichid la bordul unui avion prin aerul pe care îl respirăm, pielea și mucoasele noastre. Dacă nu bei suficientă apă la bord, sângele tău va deveni mai gros. Tocmai această lipsă de apă este unul dintre principalele motive pentru care zborul este atât de epuizant pentru corp.

De aceea, este extrem de important să previi acest lucru, consumând multe lichide. Acest lucru se referă în primul rând la apă.

Nu consuma cafea, vin, băuturi acidulate și, mai presus de toate, nu consuma alcool. În funcție de altitudinea de croazieră, alcoolul urcă mai repede în cap și îți dilată vasele de sânge.

Acest lucru duce la umflarea picioarelor, în special în timpul zborurilor mai lungi. Prin urmare, pur și simplu bea multă apă ca să te simți confortabil, să nu ți se umfle picioarele și să te simți bine.

Folosește ochelari în loc de lentile de contact

Ar trebui întotdeauna să optezi pentru ochelari în loc de lentile de contact. Aerul uscat al aeronavei nu se simte doar sub formă de piele uscată, ci și sub forma de ochi uscați. Prin urmare, te vei simți mult mai confortabil în avion cu ochelarii pe față decât cu lentilele de contact. În plus, ar trebui să iei în considerare să îți pui picături pentru ochi ca să îi hidratezi și să nu îi simți uscați.

Cască des

Cel mai bun remediu pentru a scăpa de presiunea în urechi este să caști. Este un mijloc dovedit de egalizare a presiunii. Alternativ, poți încerca să consumi dropsuri sau să mesteci gumă.

Lucrul principal este ca maxilarul tău să fie în mișcare; acest lucru îți relaxează mușchii faciali. Dacă avionul decolează și câștigă rapid altitudine, să înghiți în sec ajută.

Selectarea locului

Oricine nu zboară la clasa întâi sau business știe că spațiul pentru picioare în avion este insuficient. Dacă zbori la clasa economică sau low cost, este recomandat să îți iei un loc pe rândul de ieșire de urgență.

Acestea pot fi de obicei rezervate contra cost la rezervarea zborului. Deci, dacă ai peste 1,80 metri înălțime, câțiva euro în plus te pot scuti de ore de neliniște și disconfort și vei ajunge în vacanță mult mai relaxat.

Dacă adormi imediat ce urci în avion, un loc lângă fereastră este ideal pentru tine. Acesta este potrivit în special pentru somn.

Un loc pe culoar are avantajul că poți să te ridici neîngrădit pe tot parcursul zborului fără să deranjezi vecinii de scaun. Dacă te confrunți și cu o vezică slabă, sau dacă îți place să îți întinzi picioarele cu o scurtă plimbare prin avion, atunci acesta este locul pentru tine.

Mișcare ocazională

Indiferent ce loc alegi în avion, ar trebui să te miști regulat. Acest lucru este valabil în special pentru zborurile de lungă distanță, deoarece fără mișcare, mușchii spatelui se încordează când stai mult timp pe scaun.

Câteva exerciții circulare și de întindere simplă îți relaxează mușchii și previn această tensiune.

Prevenirea trombozei

Tromboza nu ar trebui luată în glumă nici măcar de cei tineri. Ciorapii de compresie sunt un ajutor foarte bun și disponibili în fiecare farmacie.

Dacă folosești anticoncepționale, ai vene slabe sau probleme articulare, folosește ciorapi de compresie.

Indiferent dacă ești tânăr sau bătrân: ideal, nu ar trebui să îți încrucișezi picioarele. Acest lucru complică circulația sângelui în mod inutil. În schimb, rotește-ți gleznele din când în când și ridică-ți degetele de la picioare. Când te ridici din când în când, menții circulația sângelui și contracarezi activ tromboza.

Alegerea potrivită a hainelor

De obicei este un pic mai răcoare în avion decât în aerul curat. Între zborurile de zi și cele de noapte, temperatura la bord fluctuează, de asemenea. Prin urmare, ar trebui să te îmbraci în straturi, astfel încât să te poți dezbrăca ușor și îmbrăca la lor când ți-e frig.

Găsirea poziției perfecte de ședere

Nu ar trebui doar să te ridici și să te miști din când în când, ci și să îți schimbi poziția din când în când. Dacă vrei să te odihnești puțin, ar trebui să iei o poziție confortabilă care să pună cât mai puțină presiune pe spatele tău. Pentru a obține poziția de ședere ideală în avion, este important să stai cât mai în spate în scaunul tău. Îndoaie o bluză sau un pulover și pune-l în zona lombară. Cu un sprijin bun al spatelui, vei putea să te așezi mult mai confortabil, deoarece de obicei spatele este primul care provoacă probleme.

Ce să ai cu tine în avion

Loțiune hidratantă

Din cauza umidității extrem de scăzute a aerului în cabina avionului, pielea ta se deshidratează. O loțiune hidratantă te poate ajuta. Ține cont că tubul sau recipientul de cremă poate avea doar un volum maxim de 100 ml.

Pe un zbor de lungă durată, mai devreme sau mai târziu vei ajunge la punctul în care vei dori un duș revigorant. Desigur, acest lucru nu este posibil.

Periuță și pastă de dinți, deodorant și șervețele umede

Cu toate acestea, poți cel puțin să ai puțin sentiment de împrospătare în alte moduri. Ia o periuță și pastă de dinți, deodorant și șervețele umede în bagajul de mână. Te poți împrospăta oricând dorești.

Pernă

Adu-ți cu tine o pernă specială pentru susținerea gâtului dacă vrei să dormi. Ai grijă să ai glumă sau dropsuri pentru situațiile în care acumulezi presiune în urechi.

Dacă ai loc în bagajul de mână, poți să îți aduci o pernă mică de masaj, care să te ajute în timpul unui zbor lung.

De ce să ții cont când ai zboruri mai mari de 4 ore

Indiferent dacă faci o călătorie de 4, 6 sau 12 ore cu escale, statul în avion este dificil și chiar periculos. De la mușchi încordați, tromboza venoasă profundă, amorțeală, plictiseală sau piele și ochi uscați, probleme sunt diverse și multe.

Din fericire, există câteva moduri ușoare de a face un zbor lung mult mai suportabil.

Adu-ți o pernă. O pernă de călătorie este un element de bază în bagajul de mână al călătorilor pe distanțe lungi.

Ia cu tine măști de față, cremă hidratantă și cremă de mâini. Dacă ai ochii sensibili, adu-ți și picături de ochi.

Căștile cu anulare de zgomot sunt ideale în avion. Dacă nu îți permiți, niște dopuri de urechi de calitate superioară vor face treaba la fel de bine pentru a bloca zgomotul avionului sau pe cei care vorbesc tare.

Dacă ai de gând să dormi măcar puțin în timpul zborului, asigură-te că centura ta de siguranță este vizibilă. În caz de turbulențe, lumina centurii de siguranță se va aprinde, iar însoțitorii de zbor ar putea să treacă prin cabina avionului pentru a verifica că pasagerii au centura de siguranță. Dacă ai o pătură peste tine, te vor trezi să verifice, așa că pune întâi pătura, apoi centura.

Mască de somn. O mască de pus peste ochi ca să dormi este utilă în special dacă zbori în timpul zilei sau dacă vrei să dormi puțin înainte ca lumina din cabină să fie stinsă.

Îmbracă-te corespunzător. Fii lejer și confortabil - nu ești aici să impresionezi pe nimeni. Nu uita să aduci straturi pentru când se răcește - un cardigan sau un pulover este întotdeauna bine de avut la îndemână.

Încearcă să te relaxezi. Fă tot ce trebuie - meditează, ascultă puțină muzică liniștitoare, fă exerciții de respirație - nu numai că te va ajuta să dormi mai ușor, dar este și benefic pentru psihicul tău în general.

Descarcă câteva filme de rezervă pe tabletă sau laptop.

Încarcă-ți device-urile. Ultimul lucru de care ai nevoie este ca iPad-ul tău să rămână fără baterie la jumătatea zborului. Pe zboruri lungi, vei avea unde să îți încarci device-urile, dar dacă zbori 4-5 ore, asigură-te că pleci de acasă cu bateria încărcată total.

Luptă împotriva deshidratării și a trombozei venoase profunde - cei doi cei mai mari dușmani ai tăi în aer - bând regulat apă, pregătind o rutină de igienă în avion, întinzându-te și plimbându-te prin cabina avionului.

Adu produse de igienă personală în bagajul de mână și asigură-te că îți perii dinții, aplici puțin deodorant sau chiar îți schimbi hainele.

