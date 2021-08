Scad prețurile la cazare pe litoral, după 23 august. Cât costă un sejur de 7 nopți

Shutterstock

Prețurile la cazare pe litoral vor scădea cu până la 40%, în România, după 23 august, și în Bulgaria, după 20 august, scrie Profit.ro.

Dacă acum, cazarea în unele hoteluri la Mamaia costă între 250 și 350 de lei pe noapte, de persoană, cu mic dejun, după 23 august, aceeași cazare va ajunge să coste, în medie, între 100 și 200 de lei pe noapte, de persoană.

Prin comparație, la Nisipurile de Aur, o zi all inclusive, de persoană, costă în prezent, în medie, 60-70 de euro, iar după 20 august se va ajunge la un preț de 35-45 de euro pe zi, de persoană, all inclusive, conform datelor IRI Travel.

De asemenea, în România, un sejur de 7 nopți la un hotel de 3 stele, cu mic dejun, are o valoare medie de 2.000 de lei de persoană. Acesta va scădea cu 30% după 23 august, astfel că va ajunge să coste în jur de 1.400 de lei.

În Bulgaria, un pachet de 7 nopți cu all inclusive la 3 stele costă, în prezent, aproximativ 390 de euro de persoană. După discounturile ce vor urma să apară, acesta va ajunge la 250-280 de euro de persoană.

Noile tarife după 20/23 august 2021

Albena

Hotel 3*, tarif 368 euro/camera dublă standard (2 adulți), all inclusive

Hotel 4*, tarif 635 euro/camera dublă standard (2 adulți), all inclusive

Hotel 5*, tarif 852 euro/camera dublă standard (2 adulți), demipensiune

Nisipurile de Aur



Hotel 3*, tarif 397 euro/camera dublă standard (2 adulți), all inclusive

Hotel 4*, tarif 455 euro/camera dublă standard (2 adulți), all inclusive

Hotel 5*, tarif 842 euro/camera dublă standard (2 adulți), all inclusive light

Costinești



Hotel 3*, tarif 1094 ron/camera dublă standard (2 adulți), mic dejun

Hotel 4*, tarif 1758 ron/camera dublă standard (2 adulți), mic dejun

Mamaia



Hotel 3*, tarif 1355 ron/camera dublă standard (2 adulți), mic dejun

Hotel 4*, tarif 1721 ron/camera dublă standard (2 adulți), mic dejun

Hotel 5*, tarif 3446 ron/camera dublă standard (2 adulți), mic dejun

Eforie Nord



Hotel 3*, tarif 1215 ron/camera dublă standard (2 adulți), mic dejun

Hotel 4*, tarif 1893 ron/camera dublă standard (2 adulți), mic dejun

Neptun



Hotel 3*, tarif 940 ron/camera dublă standard (2 adulți), mic dejun

Hotel 4*, tarif 1351 ron/camera dublă standard (2 adulți), mic dejun

Hotel 5*, tarif 2702 ron/camera dublă standard (2 adulți), mic dejun