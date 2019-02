Rochii strălucitoare și măști în București. Atmosferă de carnaval "ca la carte"

Pro TV

Nu trebuie neapărat să mergi la Veneţia pentru Carnaval. De aceeaşi atmosferă s-au bucurat sâmbătă şi bucureştenii care au luat parte la un eveniment cu această tematică.

Cele mai spectaculoase măşti şi rochii strălucitoare şi-au făcut apariţia la petrecere. Pentru ca evenimentul să iasă "ca la carte", organizatorii s-au documentat chiar în oraşul gondolelor.

Pentru a intra cu totul în atmosfera Carnavalului de la Veneția, invitații au trebuit să respecte cu strictețe o singură regulă: să își facă apariția cu o mască spectaculoasă.

Cei care nu și-au adus de acasă, au avut parte de ajutorul organizatorilor și au primit o mască încă de la intrare.

Tânără: "Lucrez la operă și m-am inspirat din recuzita spectacolelor noastre. Mi s-a părut o ținută potrivită pentru un astfel de eveniment."

Tânăr: "N-a fost foarte complicat. Cunoșteam tema, aveam o mască de acum ceva timp și restul a venit de la sine."

După ce și-au etalat ținutele sofisticate, invitații au dansat pe muzică atent aleasă de cei trei DJ care au întreținut atmosfera. Organizatorii s-au pregătit timp de trei luni pentru ca totul să fie bine pus la punct, iar cele mai mici detalii au fost stabilite chiar în țară-mamă a acestui carnaval, Italia.

Andrei Nistor, organizator: "Am fost în Veneția, am văzut despre ce este vorba. Practic ce am făcut este Carnavalul de la Veneția în București în perioada în care se întâmplă."

Înainte de petrecere, cei prezenți au luat parte la Actul I al spectacolului de operetă "O noapte la Veneția". Organizatorii speră că acest mic "Carnaval de la Veneția" să continue în București și în următorii ani și promit că vor aduce și alte concepte spectaculoase.

Dan Stoicovici, organizator: "Noi am pornit seria noastră de evenimente undeva în august 2015, iar pentru acest an am pregătit o serie de surprize. Îi vom purta în cele mai țări locuri, în cele mai neconvenționale și le vom oferi cele mai tari experiențe."

Întregul eveniment s-a desfășurat la Teatrul Național de Operetă "Ion Dacian" din București.

Cei interesați au plătit un bilet de 60 de lei, în care a intrat și spectacolul de operetă. Pentru cei dornici doar de distracție, biletul a fost de 40 de lei.

