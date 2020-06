Redeschiderea sezonului turistic în Grecia. Turiștii români au așteptat ore în șir să intre în țară

Românii au stat la coadă nu doar la graniţa noastră, ci şi la cea a Greciei, o destinaţie iubită de ai noştri şi care primeşte începând de luni turişti străini.

Statul elen şi-a deschis ieri frontierele, însă de la prânz, nu de la miezul nopţii, cum s-au aşteptat sute de români, care au plecat într-un suflet acolo. Ora nu a fost transmisă oficial, a confirmat şi Ministerul Afacerilor Externe.

Aşa că turiştii din România care au vrut să "fure startul" la plajă au aşteptat la vămile greceşti ore în şir, în maşini.

Coada de mașini formată la granița Makaz, dintre Bulgaria și Grecia, a avut câțiva kilometri. Cei mai mulți erau turiști români, care au plecat cu noaptea în cap. Abia la destinație au aflat că frontiera se deschide abia la prânz.

Loredana, turist: "Peste tot unde am căutat informația era că la ora 00.00 așa am și rezervat, și de la hotel ne-au spus că ne așteaptă. Și când am ajuns acolo, ditamai coada. Am stat 6 ore cu totul, cu copil de 4 ani, destul de greu, de regulă drumul acesta soțul îl face în 7-8 ore și acum am făcut dublu".

Astfel de cozi au fost și la punctul de trecere a frontierei de la Kulata. Oamenii au sunat la autorități pentru explicații.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, autoritățile elene nu au comunicat public și o anumită oră pentru accesul în țară, de unde și confuzia.

Demetriade, ANAT: "E logic, normal ar fi trebuit ca granița să se deschidă la 12 noaptea, pe dată de 15, pentru că nicăieri în lumea asta nu se spune în ziua de, la ora 12 la prânz, ziua calendaristică începe la 12 dimineață și se termină noapte".

Drumul până în Grecia a fost destul de liber, însă.

Cei mai mulți români pe care i-am întâlnit la punctul de trecere de la Vama Veche se îndreaptă spre stațiuni din Bulgaria sau Grecia. Polițiștii de frontieră spun că traficul este încă lejer, timpul de așteptare este de aproximativ 20 de minute, dar este abia prima zi în care turiștii români pot călători în anumite state.

Autoritățile elene au transmis că primesc turiști, dar cu câteva reguli.

Cei care merg în Grecia cu avionul pot fi testați PCR pentru Covid-19, testare care se face în mod aleatoriu. Până la aflarea rezultatelor, cei selectați vor sta 24 de ore într-un hotel. Dacă testul este pozitiv, persoana respectivă intră în carantină pentru 14 zile, tot pe cheltuiala statului elen. Iar cei care aterizează din Italia, Spania și Olanda sunt testați obligatoriu.

Nikos Venieris, patron hotel Atena: "Bine ați venit! Șezlongul dumneavoastră e gata! Dacă aveți nevoie de ceva, personalul nostru e la dispoziția voastră. Dezinfectăm șezlongurile pentru ca oaspeții să se simtă în siguranță".



Guvernul elen a trimis aproape 700 de medici și asistente la unităţile medicale din insulele aflate în Marea Egee şi Marea Ionică, pentru a oferi garanţii suplimentare străinilor că își pot face concediul în siguranţă acolo.

Personalul hotelier va fi supus regulat testelor. Fiecare hotel trebuie să aibă angajat un medic și să rezerve câteva camere pentru eventuala izolare a celor testați pozitiv.

Kyriakos Mitsotakis, prim ministru: "Nu mă interesează să fac din Grecia destinația numărul 1 din Europa. În schimb, mă interesează să fac din Grecia cea mai sigură destinație din Europa".

Peste 20% din PIB-ul Greciei este asigurat din turism.