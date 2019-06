Piscine cu priveliște spectaculoasă. „Am putea să comparăm locul acesta cu Austria”

Dacă nu ajungeți în destinații exotice de pe glob, găsiți și la noi piscine cu priveliște spectaculoasă. Sunt amplasate strategic, spre crestele munților sau pădure, iar turiștii se simt norocoşi să privească peisajul și să viseze.

În localitatea Mara, pe un deal din inima Maramureșului, doi soţi au amenajat o oază de linişte. La piscina din coastă vin turişti pentru sesiuni foto, nunţi sau petreceri.

Raul şi Hilda Chivari, miri: „De 9 ani stăm în Germnia şi acum am venit acasă să ne facem nunta şi am vrut să ne facem o sesiune foto undeva în România, unde avem tradiţie. Am putea să comparăm locul acesta cu Austria."

Turistă: „Pentru prima dată. Suntem în Maramureş şi sunt nişte peisaje de vis. Peisajele m-au cucerit. Am văzut pe internet staţiunea şi am vrut să vedem în realitate locul."

La 25 de kilometri de Cluj-Napoca, găsim o piscină care dă impresia că se scurge în munţi. Departe de lume, în vârful munţilor, acest loc te ajută să te deconectezi şi să te bucuri de priveliştea care pare un tablou. Totul în jur este verde şi imaginea este una de vis.

Cei care vin o dată, se întorc mereu.

Ovidiu, vizitator: „Venim în fiecare vară de două sau de trei ori. Cabana de anul trecut s-a deschis şi acesta e cel de-al treilea eveniment la care venim.”

Reporter: „Cum vi se pare piscina priveliştea?”

Vizitator: „Păi pentru chestia asta venim. E foarte aproape de Cluj, copiilor le place piscină şi priveliştea se vede.”

Şi în vestul ţării, unde Dunărea întâlneşte muntele, găsiţi piscine spectaculoase la pensiunile din zonă. Însă camerele trebuie rezervate din timp.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!