Pasagerul unui zbor Ryanair s-a urcat în avion și s-a trezit în altă destinație. Cum a explicat compania incidentul

Jem Maybank a călătorit de pe aeroportul Leeds Bradford din Anglia la ora cinci dimineața. Aceasta trebuia să ajungă în Paris pentru o scurtă vacanță.

Femeia în vârstă de 30 de ani s-a îmbarcat din greșeală în zborul greșit. A greșit poarta, dar personalul i-a scanat cartea de îmbarcare.

La bordul avionului, femeia a sesizat că locul pe care îl rezervase ea nu exista. Confuzia a fost explicată de personalul de bord. Asta se poate întâmpla uneori atunci când aeronavele sunt schimbate.

Inclusiv călătoria a fost mai lungă. Pasagera a crezut că avionul a avut întârzieri din cauza turbulențelor.

Abia când a aterizat pe aeroportul din Alicante, pasagera și-a dat seama că a greșit zborul.

Reprezentanții companiei Ryanair spun că este responsabilitatea fiecărui pasager să se asigure că se îmbarcă în aeronava corectă.

„Acest pasager a rezervat să călătorească de la Leeds Bradford la Paris sâmbătă, 22 iunie, dar a trecut prin poarta greșită și în schimb s-a îmbarcat într-un zbor spre Alicante. Este responsabilitatea fiecărui pasager să se asigure că se îmbarcă în aeronava corectă. Există mai multe puncte de contact care informează pasagerii cu privire la destinația aeronavei, inclusiv semnalizarea de la poartă și anunțurile dinaintea plecării fiecărui zbor. La sosirea în Alicante, acest pasager a anunțat echipajul că s-a aflat pe zborul greșit și Ryanair a aranjat imediat ca pasagerul să fie reacomodat pe următorul zbor disponibil către Paris, care era programat să plece din Alicante mai târziu în aceeași zi”, a declarat un purtător de cuvânt al Ryanair.

Femeia susține în schimb că greșeala ei ar fi trebuit să fie semnalată de personal.

„Am fost grăbită. Căutam poarta spre Paris Beauvais. Am văzut că era poarta 6 sau ceva de genul ăsta, dar asta era de la distanță. Am mers spre poartă și am așteptat la coadă. Personalul mi-a scanat biletul de îmbarcare, codul QR, și l-a citit. Nu cred că am fost atentă să fiu sinceră. Aveam locul 34A și nu exista. I-am arătat unui membru al echipajului de cabină. Mi-a spus doar „uneori se întâmplă asta când schimbăm aeronava", a povestit femeia, conform Mirror.

Femeia susține că este posibil să fi confundat numerele porții.

„Mi-au aranjat un zbor gratuit, ceea ce a fost bine. Nu știu cum s-a întâmplat. Poate că numărul porții s-a schimbat în timp ce eu așteptam", a spus ea.

