O româncă a fost apostrofată după ce a împărtășit detalii despre vacanța din Thassos. „Mi se pare că dezinformați”

„După un drum lejer de 11 ore, am ajuns în sfârșit, din nou, în Thassos. Anul trecut fusese prima oara când ne făceam concediul aici și, bineînțeles cele 5 zile nu ne-au fost deajuns. Anul asta am mers "pă bogăție" și ne-am băgat la 10 zile. Suntem cazați în același loc, în Limenaria. Nu știu de ce una lume spune de maneliști, de gălăgie, de mârlănie a românilor, ca habar nu am pe unde se ascund!”, a povestit femeia.

„Am făcut plajă chiar aici, în dreptul terasei Agali și ne-a costat fix un capuccino și o fanta, adică 8 euro”, a mai spus femeia.

În continuare, aceasta a spus că „mâncarea bună peste tot, cu 20 de euro o familie de 2 adulți și un copil mănâncă foarte bine.”

Prețul menționat i-a atras însă comentarii acide la postare din partea altor români care au fost sau cunosc prețurile din Thassos.

„20 de euro 3 persoane? Ce aţi mâncat de banii ăştia? 3 gogoşi? Că nici 3 salate nu cred că sunt 20 de euro. Sau ziceţi că aţi împărţit o pizză, atunci cred. Aglomeraţia nu o să o găsiţi pe plajă despre care vorbiți. Mergeţi pe plajele consacrate, şi apoi să ne spuneţi ce aţi găsit. Nu vrea nimeni să denigreze Grecia. Dar fiecare dintre noi avem experiențe diferite când ajungem acolo. Şi e greu să mănânci zilnic câte un gyros de pe stradă ca să ajungi să spui că mănânci 3 persoane cu 20 de euro”, a comentat o persoană.

„Sub 50 euro pentru 3 persoane nu am dat niciodată”, a spus altcineva.

„20 de euro 3 persoane? Dar nu la taverne. Probabil câte 1gyros pe stradă. Acum mai rămâne să aflăm că ați găsit în iulie cazare cu 25 de euro pe noapte. Bineînțeles locația are piscină și mic dejun bufet suedez. Sau cine știe poate ați rezervat cazarea și masa la taverne prin early booking acum vreo 30 de ani în urmă!”, a scris o altă persoană.

„Mi se pare că dezinformați puțin... De curiozitate, ce mănâncă o familie cu un copil de 20 de euro?!? Un gyros la farfurie este vreo 8,5 euro. De altfel, vacanță frumoasă să aveți!”, a mai comentat altcineva.

Autoarea postării le-a răspuns acestora, afirmând că „nu mâncăm la autoservire, însă mâncăm pe faleză, sunt atâtea mici restaurante cu mâncare bună. Chiar în cel în care am mâncat aseară era "recomandat Forum Thassos" și am fost tare încântați de tot.”

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 14-07-2023 09:53