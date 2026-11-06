Cunoscută sub numele de AirShip 002, proprietatea cu aspect de navă spațială nu se află pe o planetă îndepărtată, ci pe izolata peninsulă Morvern din Scoția, unde a devenit o atracție extrem de populară pe Airbnb, primind turiști din întreaga lume, potrivit Daily Mail.

Cu exteriorul său argintiu strălucitor, hublourile distinctive și ferestrele uriașe, asemănătoare aripilor unei libelule, care oferă priveliști spectaculoase asupra strâmtorii Sound of Mull, construcția este departe de imaginea unei case de vacanță obișnuite.

Chiar și intrarea în locuință seamănă cu îmbarcarea într-o navă spațială. Vizitatorii trebuie să urce câteva trepte pentru a ajunge la ușa structurii neobișnuite, care este ridicată de la sol și susținută de două seturi de picioare metalice.

AirShip 002 a fost proiectată de arhitectul Roderick James și de designerul de interior Amanda Markham, ca parte a unui experiment privind construcțiile compacte din aluminiu. În interiorul său futurist se află un pat dublu, o chicinetă, o zonă de relaxare, o baie cu duș și o sobă pe lemne.

Proprietatea are în prezent un rating mediu de 4,94 din 5 pe Airbnb, bazat pe peste 500 de recenzii, și se numără printre cele mai apreciate 10% dintre locuințele disponibile pe platformă.

AirShip 002 se vinde împreună cu alte trei proprietăți spectaculoase

Casa de vacanță face parte din portofoliul imobiliar Druim Na Cracaig, situat în apropiere de Drimnin, în zona Oban, Scoția.

Oferta de vânzare include alte două unități de cazare cu arhitectură neobișnuită, The PilotHouse și The Captain's Cabin, dar și o locuință cu două dormitoare, denumită The Old Chapel, destinată proprietarului sau administratorului.

Toate clădirile sunt amplasate pe un teren înalt, cu o suprafață de peste patru acri, echivalentul a aproximativ 1,6 hectare, și oferă priveliști impresionante către Tobermory, Peninsula Ardnamurchan și munții din împrejurimi.

The PilotHouse este o construcție eliptică, desfășurată pe două niveluri. Camera de zi este amplasată la înălțime, astfel încât oaspeții să poată admira peisajul marin.

La parter se află un dormitor, un birou și o baie cu duș, în timp ce balconul exterior oferă vedere către Tobermory.

La rândul său, The Captain's Cabin are un design inspirat de viața pe mare și dispune de un salon, o bucătărie amenajată în stilul celor de pe nave, un dormitor dublu și o terasă privată pe acoperiș, concepută asemenea unei punți de navă.

În ciuda aspectului său nautic, clădirea beneficiază de dotări moderne, printre care încălzire prin pardoseală, ferestre cu geam triplu și energie electrică provenită din surse regenerabile.

The Old Chapel oferă un spațiu de locuit mai convențional pentru viitorul proprietar al afacerii, având două dormitoare, o bucătărie, un living și o verandă închisă cu suprafețe vitrate.

Oferta include, de asemenea, locuri de parcare, ateliere, clădiri pentru depozitare și afacerea de închiriere turistică deja funcțională.

Prețul a fost redus cu 100.000 de lire sterline. Afacerea generează venituri anuale importante

Prețul cerut pentru întregul ansamblu a fost redus cu 100.000 de lire sterline (aproximativ 120.000 de euro), după ce proprietățile au fost scoase inițial pe piață la un preț de pornire de peste 750.000 de lire sterline (aproximativ 900.000 de euro).

Agenția imobiliară Savills, care se ocupă de vânzare, susține că afacerea a înregistrat o cifră de afaceri anuală constantă, de aproximativ 100.000 de lire sterline (120.000 de euro), în fiecare dintre ultimii patru ani.

Cabanele cu arhitectură spectaculoasă au atras turiști din întreaga lume și au fost prezentate inclusiv în emisiuni de televiziune precum Scotland's Greatest Escape și Alan Cumming's Paradise Homes.

Iona Conn, reprezentanta agenției imobiliare care gestionează vânzarea, a subliniat caracterul aparte al proprietăților și potențialul comercial al acestora.

„Puține afaceri din domeniul ospitalității reușesc să combine o arhitectură atât de creativă, un succes comercial demonstrat și un cadru natural absolut fascinant”, a declarat aceasta.

„AirShip 002, The PilotHouse și The Captain's Cabin au devenit destinații turistice în sine, atrăgând vizitatori din întreaga lume, dornici să descopere acest colț remarcabil al coastei de vest a Scoției”, a adăugat Iona Conn.