În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creştere a volumului comerţului cu amănuntul în septembrie, comparativ cu luna precedentă, s-a înregistrat în Luxemburg (5,3%), Slovacia (2,2%) şi Malta (1,5%), iar cele mai semnificative scăderi au fost în Germania (minus 2%), România (minus 1,3%) şi Portugalia (minus 0,9%).

În UE, vânzările de alimente, băuturi şi tutun au scăzut cu 0,4%, cele de produse non-alimentare cu 1%, în timp ce au crescut cu 0,1% vânzările de combustibili auto.

De asemenea, în ritm anual, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,9% în UE şi cu 0,4% în zona euro, în septembrie.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creştere a volumului comerţului cu amănuntul în septembrie, comparativ cu perioada similară din 2025, s-a înregistrat în Cipru (7,6%), Suedia (6,9%) şi Bulgaria (5,7%), iar scăderi au fost în Germania (minus 2,4%), România (minus 2,3%) şi Spania (minus 1,5%).

În UE, vânzările de alimente, băuturi şi tutun au crescut cu 1%, cele de produse non-alimentare cu 1,2%, iar cele de combustibili auto au scăzut cu 2,3%.

Conform datelor publicate de INS, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna august 2026, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie brută, a scăzut, pe ansamblu, cu 2,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-6,9%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,0%). Vânzările de produse nealimentare au crescut cu 1,9%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a scăzut, în septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 1,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-1,9%), vânzările de produse nealimentare (-1,0%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,2%).

Faţă de luna septembrie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 1,5%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-5,0%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-1,9%). Vânzările de produse nealimentare au crescut cu 0,2%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-3,5%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,2%) şi la vânzările de produse nealimentare (-2%).