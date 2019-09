Moștenitorul tronului Marii Britanii, mesaj pentru România: ”Felicitările mele sincere”

Un castel din România în care s-a născut stră-stră-stră-bunica prinţului Charles şi-a deschis porţile pentru cei dornici să cunoască viaţa unei contese.

Autorităţile au amenajat muzeul şi s-au ocupat de organizarea evenimentului din bani europeni, iar casa regală britanică a transmis un mesaj video în semn de mulţumire.

Prinţul Charles a vorbit despre cât de importantă este România pentru el şi cât de mult apreciază efortul făcut de cei implicaţi.

Mesajul Prințului Charles: ”Transmit felicitările mele sincere pentru orașul Sângeorgiu de Pădure pentru inițiativa splendidă de a deschide expoziția permanentă din castelul Rhedey și pentru cei care au contribuit la aceasta. Relațiile mele cu România sunt foarte importante pentru mine și de-a lungul anilor am ajuns să iubesc această minunată țară. Nutresc în mod special legăturile mele familiale cu România, prin Regina Maria, bineințeles, dar și prin Contesa Rhedey Claudia, stră-stră-stră bunica mea. "

Mesajul de la moștenitorul tronului Marii Britanii vine în scop de mulțumire pentru autoritățile din Sângeorgiu de Pădure. Aceștia au dorit să transforme castelul într-un muzeu dedicat contesei Rhedey Claudia.

Andrew Noble, ambasador: "Pentru noi, britanicii, e important pentru că avem noi aici cu contesa Rhedey, o rudă foarte importantă familiei noastre regale, această clădire foarte bine refăcută și este o expoziție admirabilă".

Vizitatorii pot află detalii despre viața, dar și despre ultimele zile ale contesei. Conceptul expoziției l-a marcat și pe reprezentantul Marii Britanii în România.

Kinda Istvan, muzeograf: "Datorită cercetării care a fost efectuată de istoricul de artă, am putut începe expoziția pe date istorice adevărate documentate. Am dorit să realizăm o expoziție ieșită din comun, nu am avut o colecție proprie despre familie, am avut un proiect de finanțare prin care am cumpărat obiecte ca să redăm atmosfera, ceea ce a fost al aristocrației."

Muzeografii promit și o altă surpriză. În curând la muzeu va ajunge și agenda contesei Rhedey Claudia. Aceasta are 420 de pagini și a fost descoperită într-un muzeu din Germania.