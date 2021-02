Iubitorii de schi s-au adunat pe pârtii. Aglomerație pe Valea Prahovei, la Păltiniș sau Rânca

Gerul nu i-a ținut în case pe iubitorii de schi, care s-au echipat corespunzător și au animat pârtiile, mai ales că a nins și zăpada este din belșug.

La Poiana Brașov s-au format din nou cozi uriașe. Însă cei care nu au vrut să se înghesuie în stațiunile de pe Valea Prahovei au studiat și alte opțiuni pentru un weekend reușit. Așa au ajuns de pildă la Păltiniș sau Rânca, unde este iarnă în toată regula.

În Poiana Brașov, la telegondolă s-au format vestitele cozi de weekend. Schiorii au rezistat mai bine cu un ceai fierbinte sau un vin fiert.

Coada creștea din oră în oră.

Bărbat: „Foarte aglomerat! Nu mă așteptam să fie chiar atât de aglomerat.

- Cât crezi că o să stai la rând?

-Minimum o oră."

Pârtiile din Păltiniș au fost bucuria celor veniți în acest weekend la schi.

Pârtiile de la Păltiniș rămân deschise și în timpul sapatamanii, așa că sunteți oricând bineveniți. Aveți la dispoziție și nocturna în zilele de miercuri și vineri.

Turistă: „Suntem o gașcă de prieteni și fiecare încercă să se distreze cum poate și să nu ne accidentăm prea rău. E aglomerat, doar cred că se poate și mai aglomerat, e ok, ne descurcăm și avem loc."

Turist: „Se putea mai bine, băieții de aici au ținut pârtia în stare bună. Cu un pic de grijă pe partie să nu dai în alt coleg, e totul ok."

Ioana Dragomir, reprezentant resort schi: „Ne bucurăm de toate pârtiile funcționale, însă noi nu am așteptat gerul ci am profitat de fiecare noapte în care am putut să pornim instalațiile de zăpadă artificială."

Cei care vor să testeze pârtiile din Păltiniș, trebuie să știe ca un tichet pentru întreagă zi, care permite accesul pe toate pârtiile, costă 90 de lei. Se pot închiria și sănii.

Și pe pârtia principală din stațiunea Râncă a fost buluc de lume.

La Râncă, o cameră pentru două persoane costă între 150 și 200 de lei. Aici, pentru că este foarte frig iar pârtiile se prezinta în condiții foarte bune, sezonul s-ar putea prelungi până în aprilie sau chiar aproape de 1 mai, spun administratorii domeniului schiabil.