Potrivit operatorilor din turism, zonele consacrate, ca Maramureș, Bucovina și Poiana Brașov, înregistrează un grad de ocupare semnificativ mai mare, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în special, pentru Crăciun.

După experiența de anul trecut, când au rămas cu multe camere goale, în special proprietarii de pensiuni din Maramureș nu au mai umblat la prețuri. Iar alții au oferit camere chiar și pentru o zi.

Ioan Oprea, primarul comunei Ocna Șugatag: "Pentru această perioadă, gradul de ocupare față de anul trecut este mult, mult mai mare. În Breb avem, zic așa, din discuțiile cu investitorii în turism, cam 90 la sută."

Ileana Tiran, proprietar pensiune: "Noi, anul acesta nu ne-am putea plânge, suntem destul de binișor. Eu, de exemplu, am dat Crăciun, Revelion în luna lui august."

În Maramureș, un sejur de patru zile în cameră dublă costă 4.600 de lei.

Și în Bucovina, pensiunile și hotelurile sunt deja ocupate în proporție de 75 la sută pentru Crăciun.

Interesul este și mai mare pentru petrecerea dintre ani, gradul de ocupare pentru Revelion atingând deja pragul de 90 la sută. Aici, tarifele ajung și la 7.000 de lei pentru o cameră dublă.

Claudiu Brădățan, serviciul de turism al CJ Suceava: "Sejururile și-au mai diminuat din durată, adică în general se ofereau cinci zile acum s-a scăzut la patru. Trebuie să ținem cont de ceea piața ce cere."

Și administratorii unor unități hoteliere din Poiana Brașov au avut oferte ceva mai flexibile pentru Crăciun. Pachetul pentru sejurul de 3 nopți pornește de la 5.200 de lei pentru o cameră dublă.

Alexandra Ionescu Galați, reprezentantul unui hotel: "Am realizat că mai bine scurtăm sejurul, să îl facem mult mai memorabil, decât să îl lungim."

Gabriel Roșca, managerul unui hotel: "Am păstrat tarifele ca anul trecut, începem de la 5100 de lei două persoane camera dublă."

Cei de la unitățile de cazare știu că un decor spectaculos transformă vacanța de Crăciun într-o poveste de iarnă pe măsura așteptărilor clienților. În unele locuri se montează deja ornamentele: cinci telecabine vintage, dar și un brad natural înalt de 12 metri. Investiția este pe măsură: 100.000 de euro.

De Revelion, Poiana Brașov are deja un grad de ocupare de 75 la sută, iar tarifele depășesc și 11.000 de lei de persoană, la hotelurile de patru stele cu mese incluse.