Un anunț care oferea spre închiriere o cabană din Brașov, de Revelion, cu 5.000 lei, s-a dovedit a fi total altceva

Pretind pe internet că închiriază vile și cabane pentru Crăciun și Revelion la prețuri mici, iar cei care nu verifică ofertele le cad în plasă și trimit diverse sume drept avans.

Mai nou, ca să fie cât mai credibili, infractorii fură inclusiv datele unor firme de turism și promit „facturi” în numele lor.

Internetul este plin de anunțuri cu vile și cabane de închiriat pentru Revelion. Unul dintre ele prezintă o unitate de cazare cu opt camere, la un preț de 5.000 de lei pentru patru nopți. Cel care a postat pretindea că vila este din Brașov și cerea un avans de 1.200 de lei.

Păgubită: „Domnul mi-a spus că mai sunt interesate 35 de grupuri și primul venit, primul servit, așa s-a exprimat. Și am zis ok vă fac imediat transferul și am trimis dovada.”

Abia după au apărut și suspiciunile pentru că păgubita nu a mai primit factura promisă și bărbatul nu a mai răspuns la telefon. Am încercat să-l apelăm și noi. Am fost la adresa specificată în anunț și nici vorbă să fie vreo vilă sau cabană de închiriat. Era o casă privată și nici măcar nu seamăna cu fotografiile postate în anunț.

La o căutare mai atentă am descoperit că pozele erau preluate de la o vilă din Bran. Reprezentanții ne-au transmis că au raportat cazul, iar firma pe care escrocul a folosit-o în anunț aparține unui hotel din Brașov.

Reporter: „Deci nu aveți nicio cabană, vilă de închiriat.

Olivia Macaveiu, directorul general al hotelului: Nu, nu, nu! Am anunțat inclusiv instituțiile autorizate să ia masuri cu sesizare și câte date am putut noi aduna până la acest moment. Rog publicul să verifice aceste date. Orice asociere cu o firmă care pare credibilă poate fi verificată online”.

Într-o situație similară s-a aflat și proprietara a două cabane din Călățele, județul Cluj. Cineva le închiria, deși erau rezervate de mult.

Aneta Ioana Capota, prorpietara cabanelor: „Pozele au fost luate de pe site și au postat anunț.

Reporter: Unde?

Aneta Ioana Capota, prorpietara cabanelor: Pe grupurile de închirieri cu un preț mult mai mic. Noi am văzut, am făcut report la paginile respective.”

Ca să nu rămâneți și fără bani și fără cazare, verificați cu atenție anunțurile.

Raluca Mureșan, specialist în turism: „Încercați să stabiliți chiar o întalnire online prin care să vă arate pe telefon cazarea pe care o pun la dispoziție. Un avans dacă este cerut prea intens înseamna că ceva este suspect, de asemenea când vă uitați la anunțuri fiți foarte atenți să nu fie prea noi, citiți recenziile.”

Dacă totuși sunteți victima unei înșelătorii este recomandat să depuneți plângere la poliție. Astfel, sunt șanse ca escrocii să fie prinși, iar alți clienți să nu pățească la fel.

