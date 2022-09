Cum arată cel mai înalt lift din lume. Are 326 de metri și oferă priveliști desprinse din „Avatar” | VIDEO

Parcul Forestier Național Zhangjiajie din Hunan, China, este cunoscut pentru formațiunile carstice, asemănătoare unor stâlpi. Priveliștile de care au parte turiștii se aseamănă cu cele văzute în filmul „Avatar”.

Liftul Bailong, cu o înălțime de 326 de metri, a fost construit pe partea unui astfel de stâlp.

Revisit the inspiration for 'Avatar's' alien landscape with a ride up the world's tallest outdoor elevator... #Zhangjiajie National Forest Park in #Hunan, #China. ???? pic.twitter.com/AUdoT48ayw — Q (@Q_Niu) May 24, 2021

Este format din trei lifturi cu două etaje, fiecare dintre acestea putând să transporte până la 46 de vizitatori în mai puțin de două minute pe călătorie, conform CNN.

Liftul este folosit pentru a avea acces la principalele atracții ale parcului, inclusiv către Pârâul Golden Whip, Munții Tianzi și pentru a putea admira priveliștea către „Stâlpul de Sud al Raiului” - care a fost redenumit ulterior „Muntele Hallelujah” în onoarea munților plutitori ai regizorului „Avatar”, James Cameron.

Ca alternativă a liftului, vizitatorii se pot cățăra pe munte, traseu ce durează două ore și jumătate.

#Katyayan

Bailong Elevator is the highest and fastest outdoor elevator in the world with 3 cars clinging onto a mountainside in Zhangjiajie

National Forest Park in Wulingyuan Scenic Area in China's Hunan Province, and rides up 326 meters (or 1,070 feet) high in under 2 minutes. pic.twitter.com/HVBzNGU2cg — KATYAYAN VAJPAYEE (@KVajpayaee) November 20, 2020

Construirea liftului, finalizată în 2002, a costat 26 de milioane de dolari, însă celebrarea sa nu a avut loc niciodată. Experții locali și savanții au criticat proiectul, spunând că ridicarea lui, care a început în 1999, a distrus natura.

Din cauza dezbaterilor aprinse și a preocupărilor legate de siguranță, funcționarea liftului a fost oprită timp de trei luni de la inaugurarea sa.

This elevator is not for the faint-hearted! The world's tallest outdoor #elevator is built on the side of a quartzite cliff in #Zhangjiajie national forest park, central China's #Hunan Province. pic.twitter.com/s1KSWX0uGw — China Up Close (@China_Up_Close) April 8, 2022

La 20 de ani de la deschidere, Liftul Bailong a demonstrat că este una dintre marile atracții turistice ale parcului, transportând peste 60 de milioane de turiși în ultimele două decenii.

