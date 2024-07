Concluzia la care a ajuns un român după ce văzut câți bani îi trebuie pentru un concediu de 8 zile la mare

Suma la care a ajuns l-a pus pe gânduri. Experimentul său a fost filmat și postat pe rețelele de socializare, ajungând în scurt timp viral.

Clipul a stârnit multe reacții. Mulți dintre internauți au ajuns la concluzia, în urma calculelor făcute, că o vacanță în străinătate pentru aceași perioadă ar costa mai puțin.

„Hai să vedem câți bani îmi trebuie să mă duc la mare în România în 2024. 8 zile, 7 nopți, 2 persoane la privat, nu la hotel, nu la all inclusive. Eu am zis așa: cazare, 200 lei pe noapte, 1. 400 lei pe concediu. Mâncare, 200 de lei pe zi, 1.400 lei. Drumul - ținând cont că-s din Maramureș, sunt 1.700 de kilometri dus întors, 1.000 de lei motorină. Viciile, cum ar fi țigări sau alcool, 700 de lei am pus eu. 100 de lei pe zi. Șezlong - ne trebuie două la 50 de lei, deci ar fi 700 de lei pe concediu să-l închiriez în fiecare zi. Divertisment, adică să te dai pe o banană, să mergi cu bărcuța, să mai faci tu una, alta, am pus 50 de lei pe zi, 350 de lei pe concediu. Ieșiri seara, pe faleză sau pe undeva, pe acolo îți mai iei o vată, nu mai știu ce îți iei. Am pus 100 de lei pe zi, 700 de lei total. Cadouri, să cumperi la prieten când vii acasă, că așa suntem noi, aducem amintiri de pe litoral. De 350 de lei zic că ne-am descurcat. Un total mi-a dat 6.600 de lei pe opt zile, șapte nopți, și pe zi mi-au dat 950 de lei. Oameni buni. Mi se pare un picuț mult.

Lăsați voi un comentariu, cât v-au costat pe voi o zi pe litoralul românesc în România. La noi, că nu poate fi litoralul românesc în altă țară?", spune românul în clip, conform stiridiaspora.ro.

Internauții au reacționat imediat cu un val de comentarii. Mulți spun că pentru suma respectivă se poate face o vacanță în Bulgaria sau chiar Grecia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: