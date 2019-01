Atracția turistică bizară dintr-un oraș din Cehia: "Ne-a plăcut ideea"

Oraşul Liberec din Cehia se mândreşte cu cel mai mare zid de gheață citadin. E un izvor natural care se prelinge pe un perete de stâncă și îngheață bocnă, măcar câteva zile în fiecare iarnă.

"Avem un perete de gheață pentru escaladă. Cum așa? Am văzut acum cinci ani, într-o iarnă geroasă, că un izvor natural a înghețat tun. Am descoperit că acest izvor este proprietatea orașului, dar nu a fost captat, de fapt zona nu era îngrijită, devenise o groapă de gunoi. Atunci am fondat o asociație civică pentru protejarea zonei și am vrut să vedem de ce e nevoie ca să creăm gheață. Pur și simplu ne-a plăcut această idee, să iei tramvaiul ca să ajungi la un loc unde escaladezi un zid de gheață."

Are 25 de metri înălțime, iar gheața rezistă de obicei 2-3 săptămâni în fiecare iarnă. E nevoie, însă, de cel puțin cinci zile la rând de ger.

"După cantitatea și rezistența gheții, precum și înclinarea pantei, putem spune că escaladarea acestui zid de gheață prezintă un grad mediu de dificultate. E bun să exersezi într-o după-amiază."

Așa că îl înceracă și amatorii. În afara alpiniștilor locali vin la Liberec și turisști special pentru această escaladă pe gheață citadină.

