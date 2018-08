Atmosferă de Ev Mediu, la Sibiu. Calfele călătoare au umplut străzile din vechea cetate

Pro TV

Dacă vă croiţi drum luna aceasta prin Sibiu, aveţi şansa să descoperiţi o atmosferă desprinsă parcă din Evul Mediu.

Pe străduţele înguste, de pildă, ori în pieţele pitoreşti şi-au făcut loc, pe lângă turişti, şi calfele călătoare, care au pornit la pas prin lumea întreagă, să-şi perfecţioneze abilităţile de meşteri.

Iar doritorii pot să-i ajute şi chiar să fure meserie de la ei şi să le asculte poveştile.

Dulgheri, fierari, pantofari sau tinichigii au umplut în această perioadă vechea cetate a Sibiului.

Plecate în lume să înveţe înveţe meserie, calfele petrec pe drumuri chiar şi 7 ani, timp în care îşi perfecţionează meşteşugul.

După 3 ani în care a tot călătorit, Christian s-a stabilit lângă Sibiu, unde a devenit dulgher.

Christian, calfă: "E un lucru bun să faci asta când eşti tânăr. Am devenit bărbat în timpul acestei călătorii."

Matthieu Dufont, calfă: "Am stat un an într-un oraş şi am schimbat în fiecare an locul şi asta iţi permite să acumulezi mai multă experienţă, să decoperi mai multe tehnici."

Odată plecate în călătorie, calfele nu se pot apropia de casă şi nu pot sta într-un singur loc mai mult de 3 luni.

Anda Ghazawi, coordonatoare program ”Calfele călătoare": "Călătoresc fără telefon mobil, ideea este să nu cheltuieşti foarte mulţi bani pe transport. Din banii pe care îi câştigi călătoreşti mai departe."

Pentru turişti, este o nouă poveste inedită.

"E foarte interesant, nu am mai văzut aşa ceva. Sunt foarte interesat să iau unul dintre cuiele făcute acolo", spune un turist.

În prezent, aproximativ 800 de calfe colindă lumea în lung şi în lat.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer