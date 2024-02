„Vrem să oferim oamenilor cea mai bună soluție de transport”. Taxiul zburător. Când și unde va putea fi folosit

Ei bine, dorința ar putea deveni curând realitate, pentru că ipoteza unui taxi zburător este tot mai palpabilă.

La un eveniment de profil au fost prezentate două vehicule gândite pentru a transporta oameni prin orașe, dar pe calea aerului, nu pe șosele.

Vehicul conceput de un mare constructor auto sud-coreean este electric și a fost gândit cu locuri pentru pilot și patru pasageri.

Shin Jaiwon, directorul executiv al companiei Supernal: „Transportul rutier evoluează și se modernizează. Însă, că să susținem cererea de mobilitate la nivelul centrelor urbane aglomerate, transportul rutier nu vă fi suficient. Trebuie să folosim și transportul aerian”.

Mijlocul de transport este dotat cu o baterie care îi permite, cu o încărcare, să parcurgă până la 60 de kilometri.

Decolează și aterizează asemenea unui elicopter, dar este mult mai silențios. Producătorul poartă discuții cu autorități din mai multe țări că să obțină certificările necesare pentru ca vehiculul să fie folosit de cetățeni.

În plus, va începe testele în următoarele luni și speră că, în decurs de patru ani, taxiurile zburătoare vor fi zărite pe cerul marilor metropole din lume.

Un producător brazilian de avioane are planuri mai ambițioase. Vrea să lanseze în doi ani un vehicul asemănător. Este tot electric, dar cu șase locuri pentru pasageri. În plus, are o autonomie de aproape o suta de kilometri.

Johann Bordais, CEO-Eve Air Mobility: „Știm ce facem. Avem experiență. Nu vrem să fim neapărat primii de pe piață. Vrem să oferim oamenilor cea mai bună soluție de transport. Vă promit, veți vedea taxiurile zburătoare pe cer în 2026”.

Constructorul vrea ca astfel de mijloace de transport să fie folosite și între localități, unde infrastructura rutieră lasă de dorit.

Johann Bordais, CEO-Eve Air Mobility: „Vom transporta tot mai mulți oameni pe calea aerului și este un lucru minunat, le oferim oamenilor o alternativă de transport prietenoasă cu mediul, cum e cazul vehiculelor electrice care se deplasează pe șosele”.

Cele doua vehicule au fost prezentate la târgul aviatic din Singapore.

