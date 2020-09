VIDEO. Ce este floarea-cadavru. Este extrem de rară și a înflorit după 10 ani într-un liceu din SUA

E ceva putred, nu în Danemarca, ci în sera unui liceu dintr-un orășel californian.

Aici, o floare rară și foarte puturoasă a înflorit pentru prima oară după aproape 11 ani.

Momentul a fost așteptat cu înfrigurare de mulți dintre localnici, deși nu toți au avut curajul să viziteze floarea-cadavru, așa cum e botezată.

Arată ca o plantă de decor într-un film de groază, dar această floare e cât se poate de reală. Măsoară aproape 2 metri, se numeşte floarea-cadavru şi îşi merită numele cu prisosinţă.

Femeie: „Miroase a moarte.”

Copil: „Am crezut că o să vomit și o să mor.”

CJ Attington, profesor de științe: „Planta este polenizată de cărăbuși și muște, așa că încearcă să atragă acele insecte. Elimină diverși compuși sulfurici care imită mirosul de gunoi și carne putredă.”

Planta e originară din insula Sumatra, iar în acest orăşel din California avea nevoie de un climat cald şi umed. A fost crescută într-o seră a liceului.

CJ Attington, profesor de științe: „Suntem singurul liceu din lume care a reușit vreodată să obțină înflorirea unei flori-cadavru, așa că suntem foarte mândri de asta.”

Unul dintre profesorii de ştiinţe e cel care a îngrijit planta ani la rând.

CJ Attington, profesor de științe: „Faptul că are nevoie de o îngrijire foarte atentă și durează 9-10 ani ca să crească, așa că poate fi văzută, de obicei, doar în instituții cu mulți bani și angajați.”

Tot oraşul a aşteptat cu sufletul la gură înflorirea plantei. Profesorul a instalat o cameră web ca să atragă cât mai mulţi curioşi.

Kelley Newstead, părinte: „Am stat de pază timp de două săptămâni, am urmărit floarea-cadavru online, am văzut-o cum crește... Am așteptat cu nerăbdare să înflorească.”

Femeia habar nu avea că floarea este chiar la ea în oraș. A aflat de la copii. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să meargă în vizită.

Kelley Newstead, părinte: „Înălțimea ei... e absolut incredibilă. Iar mirosul... nu-l pot descrie, dar îmi vă rămâne în minte multă vreme de-acum înainte.”

CJ Attington, profesor de științe: „Am avut un an destul de neplăcut şi cred că multă lume ajunge la concluzia că planta asta, mirosul ei... e ca o gură de aer proaspăt.”

Nu suntem convinşi că ăsta e adevărul, dar floarea este cu adevărat una ieşită din comun, la fel ca mirosul.