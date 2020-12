Un nou simptom neobișnuit, asociat infectării cu noul coronavirus, a fost descoperit: „Nu l-am mai întâlnit până acum”

Persoanele care suferă de „COVID lung” experimentează un miros neplăcut.

Efectul secundar neobișnuit este cunoscut sub numele de parosmie, o tulburare olfactivă, care constă în percepția falsă a unui miros, transmite Sky News.

Chirurgul Nirmal Kumar, a numit simptomul „foarte ciudat și foarte unic”.

Kumar a fost printre primii medici care au identificat anosmia, pierderea mirosului, ca indicator al coronavirusului în luna martie.

El a cerut Serviciului de Sănătate Publică din Marea Britanie să adauge afecțiunea pe lista de simptome asociate infectării cu noul coronavirus cu câteva luni înainte ca aceasta să fie recunoscută oficial.

El a remarcat acum că printre miile de pacienți din Marea Britanie tratați pentru anosmie, unii se confruntă cu parosmie.

Kumar a declarat că pacienții experimentează halucinații olfactive, ceea ce înseamnă că „simțul mirosului este distorsionat și, mai ales, neplăcut, din păcate”.

El a adăugat că „deranjează cu adevărat pacienții și calitatea vieții lor este afectată”.

„COVID lung” este un termen pentru a descrie efectele coronavirusului care pot continua săptămâni sau luni după boală.

Descriindu-l ca fiind un „virus neurotrop”, Kumar a explicat: „Acest virus are o afinitate pentru nervii de la nivelul capului și, în special, pentru nervul care controlează simțul mirosului, dar, probabil, afectează și alți nervi, credem noi, precum neurotransmițătorii, mecanismele care trimit mesaje către creier”.

El a adăugat: „Unii oameni raportează halucinații, tulburări de somn, modificări ale auzului”.

Daniel Saveski, un bancher în vârstă de 24 de ani, care locuiește în Londra, a declarat că și-a pierdut simțul gustului și mirosul timp de două săptămâni, după ce a contractat virusul în luna martie și de atunci suferă de parosmie.

Saveski, din West Yorkshire, a declarat că anumite obiecte sau alimente cu miros puternic au acum un miros arzător, asemănător cu cel emanat de o „ pâine prăjită”.

El a adăugat: „Mi-a diminuat plăcerea de mâncare și este un pic deprimant să nu pot mirosi anumite alimente”.

Lynn Corbett a declarat că a fost „șocată” când a observat „că nu identifică niciun fel de miros sau gust”.

„Din martie până la sfârșitul lunii mai nu am putut simți niciun gust”, a spus ea.

Ea a spus că simțul mirosului a început să se întoarcă în iunie, dar „nimic nu mirosea cum ar trebui”.

„Cele mai multe lucruri miroseau dezgustător. Acest miros este greu de descris, deoarece nu l-am mai întâlnit până acum", a mai spus aceasta.

Ea a spus că, în ciuda faptului că anterior era „dependentă de cafea”, băutura miroase acum „insuportabil”, la fel și berea și benzina.

Deși nu este sigură dacă își va recăpăta vreodată simțul mirosului, Corbett a spus: „Sunt în regulă cu asta, mă gândesc doar că am noroc. Nu am fost grav bolnavă, spitalizată și nu am murit din cauza lui (n.r. virusului), ca mulți alții”.

Mai mulți specialiști recomandă oricui este afectat de parosmie să fie supus „antrenamentului mirosului”, care implică adulmecarea uleiurilor de trandafir, lămâie, cuișoare și eucalipt în fiecare zi timp de aproximativ 20 de secunde pentru a-și recâștiga încet simțul mirosului.

„Există unele rapoarte promițătoare care demonstrează că un astfel de antrenament ajută pacienții”, a adăugat Kumar.

El a mai menționat că majoritatea oamenilor își vor recupera în cele din urmă simțul normal al mirosului.