Mai multe explozii solare ”canibale” vor lovi Pământul și ar putea afecta rețelele electrice

Potrivit National Oceanic and Atmospheric Administration, Soarele a degajat duminică o serie de explozii care se îndreaptă în direcția planetei noastre și ar putea declanșa o puternică furtună geomagnetică, scrie CBSNews.

Una dintre aceste explozii, numită ejecție de masă coronală sau CME, este de așteptat să se ciocnească și să consume o alta, creând ceea ce se numește un eveniment CME ”canibal”. Potrivit The Weather Channel, aceste evenimente pot provoca furtuni geomagnetice puternice - și, în acest caz, se îndreaptă în direcția noastră.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) a spus că cel puțin patru dintre CME-uri au potențialul de a afecta direct Pământul.

Furtunile geomagnetice sunt clasate pe o scară de la G1 la G5, G5 fiind cea mai puternică. Într-un astfel de caz, ar exista probleme de control al tensiunii, iar unele rețele electrice ar putea experimenta „colaps complet sau întreruperi de curent”, potrivit NOAA.

O furtună la nivelul G3, precum cea care era prognozată, ar necesita ca unele sisteme de voltaj la curent să aibă nevoie de corecții și ar putea de asemenea să declanșeze unele alarme false pe dispozitivele de protecție a energiei.

O astfel de furtună ar putea crea, de asemenea, un efect spectaculos - aurora boreală ar putea fi vizibilă în afara zonelor lor obișnuite.

NOAA a spus anterior că aurora boreală ar putea fi văzută până la sud, până în Illinois și Oregon, dacă G3 lovește Pământul.

G1-G3 Watches are in effect for 17-19 August, 2022 due to likely CH HSS and CME influences. There is too much information to tweet about this activity - so please visit our webpage story at https://t.co/SitaSD3blc for all the information to keep properly informed. pic.twitter.com/E9K21u1TnJ