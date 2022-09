Jupiter, la cea mai mică distanță de Pământ din ultimii 60 de ani. Cum poate fi observat

Gigantul gazos poate pluti până la 965 de milioane de km distanță față de Pământ, dar această distanță aproape se va înjumătăți luni, când planeta trece la cea mai apropiată distanță din 1963 față de Terra, conform LADBible.

Desigur, 590 de milioane de km înseamnă o distanță uriașă, dar când vorbim despre universul infinit, este, de fapt, destul de aproape.

Vizibilitatea planetei va fi îmbunătățită și mai mult luni datorită unui alt eveniment numit opoziție, care este atunci când o planetă se află pe partea opusă a Pământului față de Soare.

Jupiter este, de obicei, vizibil pe cer atâta timp cât nu este aproape de Soare, dar opoziția cu Jupiter are loc aproximativ la fiecare 13 luni și ajută planeta să pară și mai luminoasă.

Vor trece peste 100 de ani până când Jupiter se va apropia din nou atât de aproape, așa că fenomenul nu trebuie ratat.

Alphonse Sterling, un astrofizician NASA la Centrul de Zbor Spațial Marshall din Huntsville, Alabama, a declarat pentru NPR că Jupiter este atât de strălucitor încât va fi vizibil chiar și dintr-un oraș intens luminat.

„Așa că aș spune că este un lucru bun de care să profiti și să te uiți, indiferent unde te afli”, a precizat el.

Cele mai mari șanse de a vedea Jupiter în această seară vor fi după apusul soarelui. Cel mai bine o să se vadă cu ajutorul unui binoclu, dar va fi vizibil și cu ochiul liber.

Jupiter at Opposition is so bright you can currently just barely see it thru the rainclouds! pic.twitter.com/hSJHxyAYb7