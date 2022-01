Imagini alarmante din spațiu. Ce a observat un astronaut pe Pământ

Instagram/thom_astro

Astronautul Thomas Pesquet a stat timp de șase luni la bordul Stației Spațiale Internaționale în 2021. Pe lângă imaginea superbă a Pământului, acesta a observat și un fapt alarmant.

Thomas Pesquet a spus că efectele schimbărilor climatice sunt vizibile din spațiu. De la vizita sa anterioară, din 2016, potrivit acestuia, consecințele activității umane au devenit și mai evidente: ghețarii s-au retras, iar fenomenele meteorologice extreme s-au înmulțit.

„Când privești Pământul de la stația spațială, este absolut magic. Nu ești atât de departe, așa că ai încă o vedere relativ apropiată. Dar poți vedea curbura și vezi atmosfera. Strălucește într-o lumină albastră. Este absolut uluitor. Este cel mai frumos peisaj pe care ți-l poți imagina”, a spus astronautul.

„Putem vedea multe dintre consecințele activităților umane din spațiu. Unele dintre ele provin de la schimbările climatice, iar altele sunt doar o poluare veche, de exemplu poluarea râurilor, poluarea aerului. Cel mai vizibil efect vizual este la ghețarii care se retrag an de an și misiune după misiune”, a mai spus acesta, potrivit CNN.

„Dar vedem și fenomene meteorologice extreme, care devin din ce în ce mai puternice an de an. Prima mea misiune a fost 2016-2017, iar a doua mea misiune a fost cinci ani mai târziu, în 2021. Am putut vedea o creștere netă a frecvenței și a puterii fenomenelor meteorologice extreme, cum ar fi uraganele sau incendiile de vegetație”, adaugă Pesquet.

În plus, astronautul a mai declarat că omenirea poate să găsească soluții pentru încetinirea schimbărilor climatice.

„Dacă pornim pe calea cea bună, putem face orice. Am construit această facilitate incredibilă în spațiu din motive întemeiate. O folosim în fiecare zi, în cooperare pașnică între țări care nu au fost întotdeauna prietene. Deci, dacă putem transfera acest model în modul în care ne ocupăm de mediul înconjurător, cred că vom reuși. Suntem suficient de creativi, avem tehnologie și avem voință. Deci sunt optimist pentru viitor. Dacă putem face să zboare o stație spațială, atunci putem salva planeta”, spune Pesquet.