Fotografie istorică: Un satelit a surprins eclipsa inelară de Soare de la 1,5 milioane de kilometri distanță

Fotografia a fost realizată cu ajutorul satelitului Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), iar imaginea a încântat milioane de privitori din întreaga Americă.

Satelitul se află la o distanță de 1,6 milioane de kilometri de Pământ.

Imaginea arată Terra, dar o mare parte din America de Nord este acoperită de umbra întunecată a Lunii.

An EPIC view of the annular eclipse ????

About 1.5 million kilometers from Earth, the shadow, or umbra, from the Moon was seen falling across the southeastern coast of Texas. @nasa's EPIC instrument on the DSCOVR satellite captured this image on Oct. 14. https://t.co/WPvQbRAFKN pic.twitter.com/QWBJFqRyBl